https://ria.ru/20230116/lollobridzhida-1845196447.html

Умерла Джина Лоллобриджида

Умерла Джина Лоллобриджида - РИА Новости, 16.01.2023

Умерла Джина Лоллобриджида

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщил новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:42

2023-01-16T14:42

2023-01-16T16:38

культура

джина лоллобриджида

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщил новостной телеканал Rainews24.До последнего времени Лоллобриджида проживала на вилле на Аппиевой дороге в Риме. В сентябре прошлого года сообщалось, что она сломала ногу, упав в своем доме, но успешно перенесла операцию, ее состояние не вызывало у врачей опасений.Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко. Впервые появилась на экране в 1946 году, а первой ее значительной работой стал антифашистский фильм Карло Лиццани "Осторожно! Бандиты!" (1951), после которого она начала сниматься у ведущих итальянских режиссеров того времени.Всемирную славу Лоллобриджиде принесла роль Аделины во французском фильме "Фанфан-Тюльпан" (1952), где ее партнером был Жерар Филип. В 1956 году последовал дебют в Голливуде. Всего актриса снялась в более чем 60 лентах, среди которых "Провинциалка" (1953), "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери" (1956), "Приходи в сентябре" (1961), "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл" (1968).В 1970-х ее кинематографическая карьера пошла на спад, но Лоллобриджида занялась фотожурналистикой, скульптурой из бронзы и мрамора. В 1975 году как режиссер сняла документальную ленту "Портрет Фиделя" о лидере кубинской революции.Последние годы жизни актрисы были омрачены попытками мошенников нажиться на ее тяжелом психологическом состоянии и преклонном возрасте. Бывшего партнера, испанца Хавьера Ригау, который был на 34 года ее младше, Лоллобриджида обвинила в брачной афере. В ноябре 2010 года он через доверенность оформил с ней брак в Барселоне, чтобы после ее смерти завладеть наследством. Еще один недавний скандал касался судебных тяжб между ближайшими родственниками актрисы и ее помощником Андреа Пьяццолой, который, по версии ее родных, завладел ее имуществом и тратит деньги на роскошную жизнь. Как писали местные СМИ, экспертизы, проведенные во время процесса, установили, что Лоллобриджида не совсем корректно воспринимает действительность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

джина лоллобриджида, кино и сериалы, италия, новости культуры