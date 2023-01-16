https://ria.ru/20230116/lollobridzhida-1845196447.html
Умерла Джина Лоллобриджида
Умерла Джина Лоллобриджида - РИА Новости, 16.01.2023
Умерла Джина Лоллобриджида
Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщил новостной телеканал Rainews24. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:42
2023-01-16T14:42
2023-01-16T16:38
культура
джина лоллобриджида
кино и сериалы
италия
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96433/82/964338286_0:381:1474:1210_1920x0_80_0_0_9da863da2e2456f382ba43e1f5945532.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщил новостной телеканал Rainews24.До последнего времени Лоллобриджида проживала на вилле на Аппиевой дороге в Риме. В сентябре прошлого года сообщалось, что она сломала ногу, упав в своем доме, но успешно перенесла операцию, ее состояние не вызывало у врачей опасений.Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко. Впервые появилась на экране в 1946 году, а первой ее значительной работой стал антифашистский фильм Карло Лиццани "Осторожно! Бандиты!" (1951), после которого она начала сниматься у ведущих итальянских режиссеров того времени.Всемирную славу Лоллобриджиде принесла роль Аделины во французском фильме "Фанфан-Тюльпан" (1952), где ее партнером был Жерар Филип. В 1956 году последовал дебют в Голливуде. Всего актриса снялась в более чем 60 лентах, среди которых "Провинциалка" (1953), "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери" (1956), "Приходи в сентябре" (1961), "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл" (1968).В 1970-х ее кинематографическая карьера пошла на спад, но Лоллобриджида занялась фотожурналистикой, скульптурой из бронзы и мрамора. В 1975 году как режиссер сняла документальную ленту "Портрет Фиделя" о лидере кубинской революции.Последние годы жизни актрисы были омрачены попытками мошенников нажиться на ее тяжелом психологическом состоянии и преклонном возрасте. Бывшего партнера, испанца Хавьера Ригау, который был на 34 года ее младше, Лоллобриджида обвинила в брачной афере. В ноябре 2010 года он через доверенность оформил с ней брак в Барселоне, чтобы после ее смерти завладеть наследством. Еще один недавний скандал касался судебных тяжб между ближайшими родственниками актрисы и ее помощником Андреа Пьяццолой, который, по версии ее родных, завладел ее имуществом и тратит деньги на роскошную жизнь. Как писали местные СМИ, экспертизы, проведенные во время процесса, установили, что Лоллобриджида не совсем корректно воспринимает действительность.
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96433/82/964338286_0:243:1474:1348_1920x0_80_0_0_f6fe9795517612f2d7f4cf56d3058409.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джина лоллобриджида, кино и сериалы, италия, новости культуры
Культура, Джина Лоллобриджида, Кино и сериалы, Италия, Новости культуры
14:42 16.01.2023 (обновлено: 16:38 16.01.2023)
Умерла Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщил новостной телеканал Rainews24
.
До последнего времени Лоллобриджида проживала на вилле на Аппиевой дороге в Риме
. В сентябре прошлого года сообщалось, что она сломала ногу, упав в своем доме, но успешно перенесла операцию, ее состояние не вызывало у врачей опасений.
Лоллобриджида
родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко. Впервые появилась на экране в 1946 году, а первой ее значительной работой стал антифашистский фильм Карло Лиццани "Осторожно! Бандиты!" (1951), после которого она начала сниматься у ведущих итальянских режиссеров того времени.
Всемирную славу Лоллобриджиде принесла роль Аделины во французском фильме "Фанфан-Тюльпан" (1952), где ее партнером был Жерар Филип. В 1956 году последовал дебют в Голливуде
. Всего актриса снялась в более чем 60 лентах, среди которых "Провинциалка" (1953), "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери" (1956), "Приходи в сентябре" (1961), "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл" (1968).
В 1970-х ее кинематографическая карьера пошла на спад, но Лоллобриджида занялась фотожурналистикой, скульптурой из бронзы и мрамора. В 1975 году как режиссер сняла документальную ленту "Портрет Фиделя" о лидере кубинской революции.
Последние годы жизни актрисы были омрачены попытками мошенников нажиться на ее тяжелом психологическом состоянии и преклонном возрасте. Бывшего партнера, испанца Хавьера Ригау, который был на 34 года ее младше, Лоллобриджида обвинила в брачной афере. В ноябре 2010 года он через доверенность оформил с ней брак в Барселоне, чтобы после ее смерти завладеть наследством.
Еще один недавний скандал касался судебных тяжб между ближайшими родственниками актрисы и ее помощником Андреа Пьяццолой, который, по версии ее родных, завладел ее имуществом и тратит деньги на роскошную жизнь. Как писали местные СМИ, экспертизы, проведенные во время процесса, установили, что Лоллобриджида не совсем корректно воспринимает действительность.