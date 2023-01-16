https://ria.ru/20230116/arest-1845306968.html

Россия потребовала от ООН уделить внимание аресту журналиста Sputnik Литва

Россия потребовала от ООН уделить внимание аресту журналиста Sputnik Литва - РИА Новости, 16.01.2023

Россия потребовала от ООН уделить внимание аресту журналиста Sputnik Литва

Москва потребовала от ООН обратить внимание на ситуацию с арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявил постпред России при женевской штаб-квартире... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:13

2023-01-16T20:13

2023-01-16T22:36

в мире

россия

женева (город)

оон

марат касем

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

геннадий гатилов

татьяна москалькова

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ЖЕНЕВА, 16 янв — РИА Новости. Москва потребовала от ООН обратить внимание на ситуацию с арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявил постпред России при женевской штаб-квартире организации Геннадий Гатилов.Дипломат назвал действия латвийских властей в отношении журналиста грубой борьбой с альтернативными точками зрения и попыткой запугать инакомыслящие СМИ.В постпредстве ожидают реакцию на политическое преследование представителей русскоязычного журналистского сообщества в Латвии.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.

https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html

https://ria.ru/20230106/kasem-1843286108.html

россия

женева (город)

латвия

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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