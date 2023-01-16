20:13 16.01.2023 (обновлено: 22:36 16.01.2023)
Россия потребовала от ООН уделить внимание аресту журналиста Sputnik Литва
Постпредство в Женеве потребовало от ООН уделить внимание аресту журналиста Sputnik Литва
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем на ПМЭФ-2022
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем на ПМЭФ-2022. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 янв — РИА Новости. Москва потребовала от ООН обратить внимание на ситуацию с арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, заявил постпред России при женевской штаб-квартире организации Геннадий Гатилов.
Дипломат назвал действия латвийских властей в отношении журналиста грубой борьбой с альтернативными точками зрения и попыткой запугать инакомыслящие СМИ.
"Нами направлены официальные ноты в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и спецдокладчика СПЧ по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан с требованием уделить самое пристальное внимание данному сюжету", — отметил Гатилов.
В постпредстве ожидают реакцию на политическое преследование представителей русскоязычного журналистского сообщества в Латвии.
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Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.