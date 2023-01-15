https://ria.ru/20230115/yakutsk-1844929851.html

Синоптики сообщили о пятидесятиградусных морозах в Якутске

Синоптики сообщили о пятидесятиградусных морозах в Якутске - РИА Новости, 15.01.2023

Синоптики сообщили о пятидесятиградусных морозах в Якутске

Пятидесятиградусные морозы пришли в город Якутск, ночью установится температура воздуха ниже минус 50, сообщается на сайте Якутского управления по... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T07:27

2023-01-15T07:27

2023-01-15T07:27

общество

россия

республика саха (якутия)

якутск

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ЯКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Пятидесятиградусные морозы пришли в город Якутск, ночью установится температура воздуха ниже минус 50, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее синоптики предупредили, что в Якутске 14-18 января ожидается аномально холодная погода, в районах республики прогнозируются морозы до минус 62 градусов. В субботу в Якутске из-за холодной погоды отменили занятия у школьников. По информации метеорологов, в воскресенье в городе преимущественно без осадков, туман, ветер слабый. В ближайшие сутки морозы до минус 60 градусов ожидаются в 19 районах республики.

https://ria.ru/20230114/napitki-1844463904.html

россия

республика саха (якутия)

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общество, россия, республика саха (якутия), якутск