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Синоптики сообщили о пятидесятиградусных морозах в Якутске - РИА Новости, 15.01.2023
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Синоптики сообщили о пятидесятиградусных морозах в Якутске
Синоптики сообщили о пятидесятиградусных морозах в Якутске - РИА Новости, 15.01.2023
Синоптики сообщили о пятидесятиградусных морозах в Якутске
Пятидесятиградусные морозы пришли в город Якутск, ночью установится температура воздуха ниже минус 50, сообщается на сайте Якутского управления по... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T07:27
2023-01-15T07:27
общество
россия
республика саха (якутия)
якутск
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ЯКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Пятидесятиградусные морозы пришли в город Якутск, ночью установится температура воздуха ниже минус 50, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее синоптики предупредили, что в Якутске 14-18 января ожидается аномально холодная погода, в районах республики прогнозируются морозы до минус 62 градусов. В субботу в Якутске из-за холодной погоды отменили занятия у школьников. По информации метеорологов, в воскресенье в городе преимущественно без осадков, туман, ветер слабый. В ближайшие сутки морозы до минус 60 градусов ожидаются в 19 районах республики.
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общество, россия, республика саха (якутия), якутск
Общество, Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
07:27 15.01.2023
 
Синоптики сообщили о пятидесятиградусных морозах в Якутске

Синоптики сообщили, что в Якутск пришли пятидесятиградусные морозы

© AFP 2023 / Mladen AntonovЖители деревни в Якутии, где температура воздуха опустилась до -50 градусов Цельсия
Жители деревни в Якутии, где температура воздуха опустилась до -50 градусов Цельсия - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Mladen Antonov
Жители деревни в Якутии, где температура воздуха опустилась до -50 градусов Цельсия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Пятидесятиградусные морозы пришли в город Якутск, ночью установится температура воздуха ниже минус 50, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики предупредили, что в Якутске 14-18 января ожидается аномально холодная погода, в районах республики прогнозируются морозы до минус 62 градусов. В субботу в Якутске из-за холодной погоды отменили занятия у школьников.
По информации метеорологов, в воскресенье в городе преимущественно без осадков, туман, ветер слабый.
"Температура воздуха ночью составит минус 50-52 градуса по Цельсию, днем – минус 48-50 градусов", - говорится в прогнозе.
В ближайшие сутки морозы до минус 60 градусов ожидаются в 19 районах республики.
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ОбществоРоссияРеспублика Саха (Якутия)Якутск
 
 
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