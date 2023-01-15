https://ria.ru/20230115/ukraina-1845003007.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:41
2023-01-15T14:41
2023-01-15T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
днепропетровская область
черниговская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Ранее в воскресенье тревога уже объявлялась в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях около 14.35 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
полтавская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, днепропетровская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Днепропетровская область, Черниговская область
14:41 15.01.2023 (обновлено: 14:45 15.01.2023)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
Минцифры страны.
Ранее в воскресенье тревога уже объявлялась в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях около 14.35 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.