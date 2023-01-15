https://ria.ru/20230115/ukraina-1844967008.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T12:42
2023-01-15T12:42
2023-01-15T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
харьковская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее в воскресенье воздушная тревога звучала в Полтавской и Днепропетровской областях. В Харьковской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 12.20 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230115/dnepr-1844946584.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
днепропетровская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Харьковская область
12:42 15.01.2023 (обновлено: 12:44 15.01.2023)
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины