https://ria.ru/20230115/ukraina-1844967008.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:42

2023-01-15T12:42

2023-01-15T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

харьковская область

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее в воскресенье воздушная тревога звучала в Полтавской и Днепропетровской областях. В Харьковской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 12.20 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230115/dnepr-1844946584.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

днепропетровская область

украина

харьковская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область