https://ria.ru/20230115/trevoga-1845012253.html
В трех областях Украины звучит воздушная тревога
В трех областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 15.01.2023
В трех областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:34
2023-01-15T15:34
2023-01-15T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. "Полтавская область: объявлена в 15.20 (мск). Харьковская область: объявлена в 15.21. Днепропетровская область: объявлена в 15.20", - говорится в сообщении на сайте. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230115/trevoga-1844942054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
В трех областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины