https://ria.ru/20230115/trevoga-1845012253.html

В трех областях Украины звучит воздушная тревога

В трех областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 15.01.2023

В трех областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T15:34

2023-01-15T15:34

2023-01-15T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

харьковская область

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны. "Полтавская область: объявлена в 15.20 (мск). Харьковская область: объявлена в 15.21. Днепропетровская область: объявлена в 15.20", - говорится в сообщении на сайте. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230115/trevoga-1844942054.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский