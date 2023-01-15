https://ria.ru/20230115/trevoga-1844942054.html
В Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2023
В Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T09:56
2023-01-15T09:56
2023-01-15T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
полтавская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах в 09.40 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230115/pozhar-1844941486.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
В Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях Украины