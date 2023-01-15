https://ria.ru/20230115/trevoga-1844942054.html

В Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2023

В Полтавской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:56

2023-01-15T09:56

2023-01-15T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

полтавская область

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах в 09.40 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230115/pozhar-1844941486.html

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полтавская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, полтавская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф