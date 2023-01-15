https://ria.ru/20230115/stress-1844671746.html
Смертельная усталость. Ученые раскрыли необычную причину рака
Смертельная усталость. Ученые раскрыли необычную причину рака - РИА Новости, 15.01.2023
Смертельная усталость. Ученые раскрыли необычную причину рака
Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доказали в экспериментах на мышах, что негативные эмоции — один из факторов риска развития... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T08:00
2023-01-15T08:00
2023-01-15T08:09
наука
биология
здоровье
рак
стресс
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доказали в экспериментах на мышах, что негативные эмоции — один из факторов риска развития онкологических заболеваний. Возможно, длительный стресс, депрессия способны спровоцировать рак и у человека. Мнения медиков и психологов по этому поводу — в материале РИА Новости.Канцерогенные гормоныСчитается, что рак возникает, когда в определенном месте организма накапливаются клетки с неверной генетической информацией. Здоровая иммунная система обычно с ними успешно справляется, но, если происходит сбой, мутировавшие клетки, не встречая сопротивления, бесконтрольно делятся, образуя опухоль.Среди факторов риска — неблагоприятная окружающая среда, неправильное питание, вредные привычки, инфекционные заболевания. И хронический стресс. Одним из первых на это обратил внимание академик Иван Павлов в опытах с собаками. У половины животных вызванная сильным стрессом язва желудка со временем перерождалась в злокачественную опухоль."Повышенное психологическое напряжение — защитная реакция организма. Но она провоцирует различные воспалительные процессы, что впоследствии может привести и к онкологическим заболеваниям", — говорит руководитель онкоцентра "СМ-Клиника" доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.При хроническом стрессе меняется метаболизм, сокращается длина теломер (концевых участков хромосом), повышается уровень адреналина, норадреналина и кортизола, влияющих на многие органы, в том числе иммунную систему."Исследования показали, что гормоны стресса могут негативно воздействовать на циклооксигеназу-2 — фермент, формирующий воспаление, предшественник некоторых видов рака, — продолжает профессор. — При стрессе надпочечники вырабатывают больше норадреналина и кортизола. Оба эти гормона влияют на нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые выделяют особые белки, "пробуждающие" опухолевые клетки. Есть данные, что у мужчин, принимающих блокаторы рецепторов адреналина для снижения артериального давления, заболеваемость раком предстательной железы ниже на 50 процентов".Разумеется, это не значит, что все, кто переживает трудные эмоциональные моменты, обязательно заболеют раком."Стресс приходит и уходит, это нормально, — отмечает практикующий психолог Анна Ильина. — Но в хронической или неконтролируемой форме он может стать катализатором патологии. Гипоталамус, гипофиз и надпочечники усиленно выделяют все новые дозы гормонов, что, в свою очередь, приводит к постоянной активности цитокинов".По ее словам, в группе риска те, у кого было трудное детство. Такие люди чаще страдают синдромом хронической усталости, нейродермитами, у них возникают проблемы со щитовидной железой. Поскольку иммунная система и так работает со сбоями, велика вероятность злокачественных опухолей.С точки зрения физиологии гормональная реакция на стресс — это своего рода механизм экстренной адаптации, включающийся в ответ на перенапряжение психики."В режиме "аларм" организм мобилизуются и работает на износ. Иммунная система быстрее истощается, постепенно сдает позиции — и человек чаще болеет. Вирусные и простудные заболевания сменяются более опасными недугами, в том числе онкологическими", — объясняет Ольга Вяткина, главный врач сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского.На уровне геновВ Институте цитологии и генетики СО РАН уже несколько лет проводят исследования на мышах — изучают связь между стрессом и риском развития онкологических заболеваний. Выяснилось, что хронический социальный стресс нарушает иммунитет, ускоряет метастазирование злокачественных образований. Причем возвращение психоэмоционального состояния к норме часто оказывается более эффективным, чем меры по прямой активации иммунной системы."Сам феномен известен достаточно давно, но было непонятно, что происходит на уровне транскрипции генов — переноса информации с ДНК на РНК", — рассказывает участник проекта кандидат биологических наук Анна Галямина.Ученые сосредоточились на гипоталамусе — отделе мозга, участвующем в цепочке поведенческих, иммунных и нейроэндокринных процессов. У животных с предрасположенностью к раку активность генов, вовлеченных в канцерогенез, была повышенной. То есть вполне вероятно, что риск опухоли, связанной с хроническим стрессом, закладывается на геномном уровне в мозге."Косвенно это подтверждает и то, что схожие изменения в функционировании ряда генов другие исследователи выявили у больных карциномой легких. Однако тут нужно экспериментальное подтверждение", — добавляет Галямина.Пока речь идет исключительно о фундаментальной науке, но при успехе проекта откроются перспективы практического применения. Ученые надеются найти новые гены-мишени для фармакологического воздействия, замедляющего рост опухоли.Неоднозначная связьВлияние гормонов стресса на иммунную систему доказано, но реальная биологическая картина, скорее всего, намного сложнее."Возможно, существуют неизвестные пока механизмы, запускающие какие-то более комплексные процессы, — отмечает заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра доктор медицинских наук Павел Копосов. — В организме ежедневно образуется несколько десятков тысяч клеток с мутациями. А негативные эмоции и связанные с этим общие расстройства, такие, например, как нарушение циркадных ритмов, способствуют тому, что иммунитет в какой-то момент перестает распознавать раковые клетки как чужеродные".В отличие от лабораторных мышей, чистый эксперимент на людях провести нельзя. Поэтому ученые в целом основываются на ретроспективных данных — ориентируются на онкологические диагнозы, ищут в анамнезе свидетельства длительного стресса.Подавляющее большинство пациентов подтверждают, что испытывали стресс или депрессию, говорят онкологи. И это не только трудности в личной жизни или конфликты на работе, но и определенные предчувствия или необычные физические ощущения, интерпретируемые людьми как симптомы болезни. Так что связь между стрессом и раком может быть в какой-то степени обратной."Стресс нередко вызывает психосоматические расстройства. При этом чаще обращаются к врачам, и злокачественные опухоли удается выявить на ранних стадиях", — заключает Копосов.В любом случае длительный или хронический стресс — вред для организма. Помимо иммунной, это негативно влияет и на другие функциональные системы: центральную нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную. Поэтому врачи и психологи рекомендуют научиться выводить себя из депрессии, пока не начались необратимые изменения. Но не забывать и о других опасных привычках — курении, алкогольном пристрастии, неправильном питании, которые тоже могут запустить развитие рака.
https://ria.ru/20230109/ovoschi-1842457294.html
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биология, здоровье, рак, стресс
Наука, биология, Здоровье, Рак, стресс
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доказали в экспериментах на мышах, что негативные эмоции — один из факторов риска развития онкологических заболеваний. Возможно, длительный стресс, депрессия способны спровоцировать рак и у человека. Мнения медиков и психологов по этому поводу — в материале РИА Новости.
Считается, что рак возникает, когда в определенном месте организма накапливаются клетки с неверной генетической информацией. Здоровая иммунная система обычно с ними успешно справляется, но, если происходит сбой, мутировавшие клетки, не встречая сопротивления, бесконтрольно делятся, образуя опухоль.
Среди факторов риска — неблагоприятная окружающая среда, неправильное питание, вредные привычки, инфекционные заболевания. И хронический стресс. Одним из первых на это обратил внимание академик Иван Павлов
в опытах с собаками. У половины животных вызванная сильным стрессом язва желудка со временем перерождалась в злокачественную опухоль.
"Повышенное психологическое напряжение — защитная реакция организма. Но она провоцирует различные воспалительные процессы, что впоследствии может привести и к онкологическим заболеваниям", — говорит руководитель онкоцентра "СМ-Клиника
" доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков
.
При хроническом стрессе меняется метаболизм, сокращается длина теломер (концевых участков хромосом), повышается уровень адреналина, норадреналина и кортизола, влияющих на многие органы, в том числе иммунную систему.
"Исследования показали, что гормоны стресса могут негативно воздействовать на циклооксигеназу-2 — фермент, формирующий воспаление, предшественник некоторых видов рака, — продолжает профессор. — При стрессе надпочечники вырабатывают больше норадреналина и кортизола. Оба эти гормона влияют на нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые выделяют особые белки, "пробуждающие" опухолевые клетки. Есть данные, что у мужчин, принимающих блокаторы рецепторов адреналина для снижения артериального давления, заболеваемость раком предстательной железы ниже на 50 процентов".
Разумеется, это не значит, что все, кто переживает трудные эмоциональные моменты, обязательно заболеют раком.
"Стресс приходит и уходит, это нормально, — отмечает практикующий психолог Анна Ильина. — Но в хронической или неконтролируемой форме он может стать катализатором патологии. Гипоталамус, гипофиз и надпочечники усиленно выделяют все новые дозы гормонов, что, в свою очередь, приводит к постоянной активности цитокинов".
По ее словам, в группе риска те, у кого было трудное детство. Такие люди чаще страдают синдромом хронической усталости, нейродермитами, у них возникают проблемы со щитовидной железой. Поскольку иммунная система и так работает со сбоями, велика вероятность злокачественных опухолей.
С точки зрения физиологии гормональная реакция на стресс — это своего рода механизм экстренной адаптации, включающийся в ответ на перенапряжение психики.
"В режиме "аларм" организм мобилизуются и работает на износ. Иммунная система быстрее истощается, постепенно сдает позиции — и человек чаще болеет. Вирусные и простудные заболевания сменяются более опасными недугами, в том числе онкологическими", — объясняет Ольга Вяткина, главный врач сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского.
В Институте цитологии и генетики СО РАН уже несколько лет проводят исследования на мышах — изучают связь между стрессом и риском развития онкологических заболеваний. Выяснилось, что хронический социальный стресс нарушает иммунитет, ускоряет метастазирование злокачественных образований. Причем возвращение психоэмоционального состояния к норме часто оказывается более эффективным, чем меры по прямой активации иммунной системы.
"Сам феномен известен достаточно давно, но было непонятно, что происходит на уровне транскрипции генов — переноса информации с ДНК на РНК", — рассказывает участник проекта кандидат биологических наук Анна Галямина.
Ученые сосредоточились на гипоталамусе — отделе мозга, участвующем в цепочке поведенческих, иммунных и нейроэндокринных процессов. У животных с предрасположенностью к раку активность генов, вовлеченных в канцерогенез, была повышенной. То есть вполне вероятно, что риск опухоли, связанной с хроническим стрессом, закладывается на геномном уровне в мозге.
"Косвенно это подтверждает и то, что схожие изменения в функционировании ряда генов другие исследователи выявили у больных карциномой легких. Однако тут нужно экспериментальное подтверждение", — добавляет Галямина.
Пока речь идет исключительно о фундаментальной науке, но при успехе проекта откроются перспективы практического применения. Ученые надеются найти новые гены-мишени для фармакологического воздействия, замедляющего рост опухоли.
Влияние гормонов стресса на иммунную систему доказано, но реальная биологическая картина, скорее всего, намного сложнее.
"Возможно, существуют неизвестные пока механизмы, запускающие какие-то более комплексные процессы, — отмечает заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра
доктор медицинских наук Павел Копосов. — В организме ежедневно образуется несколько десятков тысяч клеток с мутациями. А негативные эмоции и связанные с этим общие расстройства, такие, например, как нарушение циркадных ритмов, способствуют тому, что иммунитет в какой-то момент перестает распознавать раковые клетки как чужеродные".
В отличие от лабораторных мышей, чистый эксперимент на людях провести нельзя. Поэтому ученые в целом основываются на ретроспективных данных — ориентируются на онкологические диагнозы, ищут в анамнезе свидетельства длительного стресса.
Подавляющее большинство пациентов подтверждают, что испытывали стресс или депрессию, говорят онкологи. И это не только трудности в личной жизни или конфликты на работе, но и определенные предчувствия или необычные физические ощущения, интерпретируемые людьми как симптомы болезни. Так что связь между стрессом и раком может быть в какой-то степени обратной.
"Стресс нередко вызывает психосоматические расстройства. При этом чаще обращаются к врачам, и злокачественные опухоли удается выявить на ранних стадиях", — заключает Копосов.
В любом случае длительный или хронический стресс — вред для организма. Помимо иммунной, это негативно влияет и на другие функциональные системы: центральную нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную. Поэтому врачи и психологи рекомендуют научиться выводить себя из депрессии, пока не начались необратимые изменения. Но не забывать и о других опасных привычках — курении, алкогольном пристрастии, неправильном питании, которые тоже могут запустить развитие рака.