https://ria.ru/20230115/stress-1844671746.html

Смертельная усталость. Ученые раскрыли необычную причину рака

Смертельная усталость. Ученые раскрыли необычную причину рака - РИА Новости, 15.01.2023

Смертельная усталость. Ученые раскрыли необычную причину рака

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доказали в экспериментах на мышах, что негативные эмоции — один из факторов риска развития... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:00

2023-01-15T08:09

наука

биология

здоровье

рак

стресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7076a232e2a99e9f0de59279ec02797e.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доказали в экспериментах на мышах, что негативные эмоции — один из факторов риска развития онкологических заболеваний. Возможно, длительный стресс, депрессия способны спровоцировать рак и у человека. Мнения медиков и психологов по этому поводу — в материале РИА Новости.Канцерогенные гормоныСчитается, что рак возникает, когда в определенном месте организма накапливаются клетки с неверной генетической информацией. Здоровая иммунная система обычно с ними успешно справляется, но, если происходит сбой, мутировавшие клетки, не встречая сопротивления, бесконтрольно делятся, образуя опухоль.Среди факторов риска — неблагоприятная окружающая среда, неправильное питание, вредные привычки, инфекционные заболевания. И хронический стресс. Одним из первых на это обратил внимание академик Иван Павлов в опытах с собаками. У половины животных вызванная сильным стрессом язва желудка со временем перерождалась в злокачественную опухоль."Повышенное психологическое напряжение — защитная реакция организма. Но она провоцирует различные воспалительные процессы, что впоследствии может привести и к онкологическим заболеваниям", — говорит руководитель онкоцентра "СМ-Клиника" доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.При хроническом стрессе меняется метаболизм, сокращается длина теломер (концевых участков хромосом), повышается уровень адреналина, норадреналина и кортизола, влияющих на многие органы, в том числе иммунную систему."Исследования показали, что гормоны стресса могут негативно воздействовать на циклооксигеназу-2 — фермент, формирующий воспаление, предшественник некоторых видов рака, — продолжает профессор. — При стрессе надпочечники вырабатывают больше норадреналина и кортизола. Оба эти гормона влияют на нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые выделяют особые белки, "пробуждающие" опухолевые клетки. Есть данные, что у мужчин, принимающих блокаторы рецепторов адреналина для снижения артериального давления, заболеваемость раком предстательной железы ниже на 50 процентов".Разумеется, это не значит, что все, кто переживает трудные эмоциональные моменты, обязательно заболеют раком."Стресс приходит и уходит, это нормально, — отмечает практикующий психолог Анна Ильина. — Но в хронической или неконтролируемой форме он может стать катализатором патологии. Гипоталамус, гипофиз и надпочечники усиленно выделяют все новые дозы гормонов, что, в свою очередь, приводит к постоянной активности цитокинов".По ее словам, в группе риска те, у кого было трудное детство. Такие люди чаще страдают синдромом хронической усталости, нейродермитами, у них возникают проблемы со щитовидной железой. Поскольку иммунная система и так работает со сбоями, велика вероятность злокачественных опухолей.С точки зрения физиологии гормональная реакция на стресс — это своего рода механизм экстренной адаптации, включающийся в ответ на перенапряжение психики."В режиме "аларм" организм мобилизуются и работает на износ. Иммунная система быстрее истощается, постепенно сдает позиции — и человек чаще болеет. Вирусные и простудные заболевания сменяются более опасными недугами, в том числе онкологическими", — объясняет Ольга Вяткина, главный врач сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского.На уровне геновВ Институте цитологии и генетики СО РАН уже несколько лет проводят исследования на мышах — изучают связь между стрессом и риском развития онкологических заболеваний. Выяснилось, что хронический социальный стресс нарушает иммунитет, ускоряет метастазирование злокачественных образований. Причем возвращение психоэмоционального состояния к норме часто оказывается более эффективным, чем меры по прямой активации иммунной системы."Сам феномен известен достаточно давно, но было непонятно, что происходит на уровне транскрипции генов — переноса информации с ДНК на РНК", — рассказывает участник проекта кандидат биологических наук Анна Галямина.Ученые сосредоточились на гипоталамусе — отделе мозга, участвующем в цепочке поведенческих, иммунных и нейроэндокринных процессов. У животных с предрасположенностью к раку активность генов, вовлеченных в канцерогенез, была повышенной. То есть вполне вероятно, что риск опухоли, связанной с хроническим стрессом, закладывается на геномном уровне в мозге."Косвенно это подтверждает и то, что схожие изменения в функционировании ряда генов другие исследователи выявили у больных карциномой легких. Однако тут нужно экспериментальное подтверждение", — добавляет Галямина.Пока речь идет исключительно о фундаментальной науке, но при успехе проекта откроются перспективы практического применения. Ученые надеются найти новые гены-мишени для фармакологического воздействия, замедляющего рост опухоли.Неоднозначная связьВлияние гормонов стресса на иммунную систему доказано, но реальная биологическая картина, скорее всего, намного сложнее."Возможно, существуют неизвестные пока механизмы, запускающие какие-то более комплексные процессы, — отмечает заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра доктор медицинских наук Павел Копосов. — В организме ежедневно образуется несколько десятков тысяч клеток с мутациями. А негативные эмоции и связанные с этим общие расстройства, такие, например, как нарушение циркадных ритмов, способствуют тому, что иммунитет в какой-то момент перестает распознавать раковые клетки как чужеродные".В отличие от лабораторных мышей, чистый эксперимент на людях провести нельзя. Поэтому ученые в целом основываются на ретроспективных данных — ориентируются на онкологические диагнозы, ищут в анамнезе свидетельства длительного стресса.Подавляющее большинство пациентов подтверждают, что испытывали стресс или депрессию, говорят онкологи. И это не только трудности в личной жизни или конфликты на работе, но и определенные предчувствия или необычные физические ощущения, интерпретируемые людьми как симптомы болезни. Так что связь между стрессом и раком может быть в какой-то степени обратной."Стресс нередко вызывает психосоматические расстройства. При этом чаще обращаются к врачам, и злокачественные опухоли удается выявить на ранних стадиях", — заключает Копосов.В любом случае длительный или хронический стресс — вред для организма. Помимо иммунной, это негативно влияет и на другие функциональные системы: центральную нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную. Поэтому врачи и психологи рекомендуют научиться выводить себя из депрессии, пока не начались необратимые изменения. Но не забывать и о других опасных привычках — курении, алкогольном пристрастии, неправильном питании, которые тоже могут запустить развитие рака.

https://ria.ru/20230109/ovoschi-1842457294.html

https://ria.ru/20221025/omolozhenie-1826352167.html

https://ria.ru/20220309/rak-1776432823.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, рак, стресс