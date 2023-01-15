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Число пострадавших при стрельбе возле церкви в Лондоне возросло до шести - РИА Новости, 15.01.2023
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Число пострадавших при стрельбе возле церкви в Лондоне возросло до шести
Число пострадавших при стрельбе возле церкви в Лондоне возросло до шести - РИА Новости, 15.01.2023
Число пострадавших при стрельбе возле церкви в Лондоне возросло до шести
Число пострадавших в субботу в результате стрельбы у церкви в Лондоне возросло до шести, семилетняя девочка находится в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T00:24
2023-01-15T00:24
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число пострадавших в субботу в результате стрельбы у церкви в Лондоне возросло до шести, семилетняя девочка находится в критическом состоянии, сообщает британская столичная полиция. Ранее полиция сообщала, что четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестным возле церкви, где проходили похороны. В субботу полиция заявляла, что, согласно первоначальному расследованию, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия. Свидетелей произошедшего просили связаться с полицией.
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в мире, лондон, twitter, великобритания
В мире, Лондон, Twitter, Великобритания
00:24 15.01.2023
 
Число пострадавших при стрельбе возле церкви в Лондоне возросло до шести

Британская полиция сообщила о шести пострадавших в результате стрельбы у церкви в Лондоне

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТурист в соборе Девы Марии
Турист в соборе Девы Марии - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число пострадавших в субботу в результате стрельбы у церкви в Лондоне возросло до шести, семилетняя девочка находится в критическом состоянии, сообщает британская столичная полиция.
Ранее полиция сообщала, что четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестным возле церкви, где проходили похороны.
"Мы можем подтвердить, что сегодня днем в результате стрельбы на Финикс-Роуд пострадали шесть человек. Среди них семилетняя девочка, которая находится в больнице в критическом состоянии. Ведется срочное расследование", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
В субботу полиция заявляла, что, согласно первоначальному расследованию, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия. Свидетелей произошедшего просили связаться с полицией.
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