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Число пострадавших при стрельбе возле церкви в Лондоне возросло до шести

Число пострадавших при стрельбе возле церкви в Лондоне возросло до шести - РИА Новости, 15.01.2023

Число пострадавших при стрельбе возле церкви в Лондоне возросло до шести

Число пострадавших в субботу в результате стрельбы у церкви в Лондоне возросло до шести, семилетняя девочка находится в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T00:24

2023-01-15T00:24

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число пострадавших в субботу в результате стрельбы у церкви в Лондоне возросло до шести, семилетняя девочка находится в критическом состоянии, сообщает британская столичная полиция. Ранее полиция сообщала, что четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестным возле церкви, где проходили похороны. В субботу полиция заявляла, что, согласно первоначальному расследованию, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который затем уехал с места происшествия. Свидетелей произошедшего просили связаться с полицией.

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