13:14 15.01.2023 (обновлено: 17:29 15.01.2023)
Сенатор Ковитиди заявила, что США готовятся к войне с Китаем
Сенатор Ковитиди: США для осуществления контроля над Евразией готовятся к войне с Китаем
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США для осуществления контроля над Евразией готовятся к войне с Китаем, Вашингтон постарается не затягивать с реализацией плана организации провокационной ловушки для Пекина, считает российский сенатор Ольга Ковитиди.
"Для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем. Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Объяснить сегодня американцам, что их власть превратила Америку в главного агрессора и террориста планеты, сегодня будет очень непросто, но необходимо. Действующая в Америке власть десятилетиями прививала американцам искаженные и чрезвычайно дурные политические привычки", — написала она в своем телеграм-канале.
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Она отметила, что США активно вооружаются, что должно обеспокоить Китай. "Индо-тихоокеанское командование на текущий момент включает 375 тысяч военных и гражданских лиц, которые уже размещены в регионе, а новый оборонный бюджет США предусматривает миллиарды долларов на новую военную инфраструктуру и стратегические инициативы в Тихоокеанском регионе", — подчеркнула российский законодатель.
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Ковитиди ожидает участия Японии в этом конфликте на стороне США. "То, что японское правительство объявило об "удвоении военных расходов на следующие пять лет, с 2023 по 2027 год, до суммы 80 миллиардов долларов (два процента от ВВП)", не оставляет сомнений в будущей военной активности японцев. При этом в армейских военных документах Китай обозначен как "беспрецедентный и величайший стратегический вызов", — написала она.
Как предполагает сенатор, Белый дом не будет вести войну с Пекином в одиночку, а так же, как на Украине, США "втянут в конфликт своих вассалов".
"Помимо Японии, в целях получения оперативного преимущества США привлекли Филиппины, правительство которых готово в очередной раз разрешить Вашингтону разместить оружие и боеприпасы на еще пяти военных базах, кроме пяти уже доступных для США", — отметила Ковитиди.
Сенатор СФ считает, что все происходящее подталкивает Китай к переосмыслению событий и более плотному военно-политическому и экономическому сотрудничеству с Россией. "Вашингтон с участием своих вассалов и скрытых агентов влияния постарается не затягивать с реализацией плана организации провокационной ловушки для Пекина. Смогут ли в Поднебесной обыграть США, покажет время, но его у Пекина уже не так много", — заключила она.
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