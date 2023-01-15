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Сенатор Ковитиди заявила, что США готовятся к войне с Китаем

Сенатор Ковитиди заявила, что США готовятся к войне с Китаем - РИА Новости, 15.01.2023

Сенатор Ковитиди заявила, что США готовятся к войне с Китаем

США для осуществления контроля над Евразией готовятся к войне с Китаем, Вашингтон постарается не затягивать с реализацией плана организации провокационной... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:14

2023-01-15T13:14

2023-01-15T17:29

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ольга ковитиди

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США для осуществления контроля над Евразией готовятся к войне с Китаем, Вашингтон постарается не затягивать с реализацией плана организации провокационной ловушки для Пекина, считает российский сенатор Ольга Ковитиди. "Для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем. Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Объяснить сегодня американцам, что их власть превратила Америку в главного агрессора и террориста планеты, сегодня будет очень непросто, но необходимо. Действующая в Америке власть десятилетиями прививала американцам искаженные и чрезвычайно дурные политические привычки", — написала она в своем телеграм-канале. По словам сенатора СФ, в XXI веке США снова затеяли опасную геополитическую игру, "целью которой стало нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай". "После госпереворота 2014 года на Украине США втянули в вооруженный конфликт на Украине Россию", — добавила Ковитиди. Она отметила, что США активно вооружаются, что должно обеспокоить Китай. "Индо-тихоокеанское командование на текущий момент включает 375 тысяч военных и гражданских лиц, которые уже размещены в регионе, а новый оборонный бюджет США предусматривает миллиарды долларов на новую военную инфраструктуру и стратегические инициативы в Тихоокеанском регионе", — подчеркнула российский законодатель. Ковитиди ожидает участия Японии в этом конфликте на стороне США. "То, что японское правительство объявило об "удвоении военных расходов на следующие пять лет, с 2023 по 2027 год, до суммы 80 миллиардов долларов (два процента от ВВП)", не оставляет сомнений в будущей военной активности японцев. При этом в армейских военных документах Китай обозначен как "беспрецедентный и величайший стратегический вызов", — написала она. Как предполагает сенатор, Белый дом не будет вести войну с Пекином в одиночку, а так же, как на Украине, США "втянут в конфликт своих вассалов". "Помимо Японии, в целях получения оперативного преимущества США привлекли Филиппины, правительство которых готово в очередной раз разрешить Вашингтону разместить оружие и боеприпасы на еще пяти военных базах, кроме пяти уже доступных для США", — отметила Ковитиди. Сенатор СФ считает, что все происходящее подталкивает Китай к переосмыслению событий и более плотному военно-политическому и экономическому сотрудничеству с Россией. "Вашингтон с участием своих вассалов и скрытых агентов влияния постарается не затягивать с реализацией плана организации провокационной ловушки для Пекина. Смогут ли в Поднебесной обыграть США, покажет время, но его у Пекина уже не так много", — заключила она.

https://ria.ru/20230113/eksport-1844587982.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, сша, ольга ковитиди, совет федерации рф, в мире