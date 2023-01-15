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Восемь человек погибли после взрывов автомобилей в Сомали, сообщили СМИ
Восемь человек погибли после взрывов автомобилей в Сомали, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.01.2023
Восемь человек погибли после взрывов автомобилей в Сомали, сообщили СМИ
Восемь человек погибли, более 25 получили ранения в результате трех взрывов, прогремевших в субботу в провинции Хиран в центре Сомали, сообщает портал Garowe... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:21
2023-01-15T13:21
2023-01-15T13:21
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли, более 25 получили ранения в результате трех взрывов, прогремевших в субботу в провинции Хиран в центре Сомали, сообщает портал Garowe Online. "Три взрыва заминированных автомобилей в центре Сомали унесли жизни по меньшей мере восьми человек, ранены более 25 человек в субботу", - указал портал в Twitter. По данным полиции, два взрыва произошли в городе Джалалакси, еще один – в городе Булобарде. Как передает агентство Франс Пресс, радикальная исламистская "Аш-Шабаб" взяла ответственность за все три взрыва. По словам свидетелей инцидентов, в результате произошедшего повреждены несколько зданий, среди них - главная мечеть одного из городов. Это не первые подобные акты террористического характера в провинции Хиран в текущем году. В начале января произошел взрыв двух автомобилей, в результате чего погибли 35 человек. Ответственность за подрыв также взяла "Аш-Шабаб". Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сомали, сша, аль-каида, россия, оон
В мире, Сомали, США, Аль-Каида, Россия, ООН
Восемь человек погибли после взрывов автомобилей в Сомали, сообщили СМИ
Garowe Online: при взрывах заминированных машин в Сомали восемь человек погибли, 25 ранены
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Восемь человек погибли, более 25 получили ранения в результате трех взрывов, прогремевших в субботу в провинции Хиран в центре Сомали, сообщает портал Garowe Online
.
"Три взрыва заминированных автомобилей в центре Сомали унесли жизни по меньшей мере восьми человек, ранены более 25 человек в субботу", - указал портал в Twitter.
По данным полиции, два взрыва произошли в городе Джалалакси, еще один – в городе Булобарде.
Как передает агентство Франс Пресс, радикальная исламистская "Аш-Шабаб" взяла ответственность за все три взрыва.
По словам свидетелей инцидентов, в результате произошедшего повреждены несколько зданий, среди них - главная мечеть одного из городов.
Это не первые подобные акты террористического характера в провинции Хиран в текущем году. В начале января произошел взрыв двух автомобилей, в результате чего погибли 35 человек. Ответственность за подрыв также взяла "Аш-Шабаб".
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида
"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН
. США
наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России террористическая организация.