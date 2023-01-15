https://ria.ru/20230115/soboleznovaniya-1844962321.html

Путин выразил соболезнования президенту Непала из-за крушения самолета

Путин выразил соболезнования президенту Непала из-за крушения самолета - РИА Новости, 15.01.2023

Путин выразил соболезнования президенту Непала из-за крушения самолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:16

2023-01-15T12:16

2023-01-15T13:25

в мире

владимир путин

непал

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета близ города Покхара, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее сообщалось, что турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. По данным посольства России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Как сообщил индийский телеканал News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли."Уважаемая госпожа президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе", - говорится в тексте телеграммы президента РФ.

непал

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, непал