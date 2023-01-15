https://ria.ru/20230115/nepal-1844966838.html

Крушение пассажирского самолета в Непале

Крушение пассажирского самолета в Непале - РИА Новости, 15.01.2023

Крушение пассажирского самолета в Непале

В Непале разбился самолет, на борту были 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Кадры с места авиакатастрофы — в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:22

2023-01-15T13:22

2023-01-15T17:17

фото

непал

крушение пассажирского самолета в непале

катманду

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В Непале разбился самолет, на борту были 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Кадры с места авиакатастрофы — в фотоленте Ria.ru

непал

катманду

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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