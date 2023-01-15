https://ria.ru/20230115/snegokhody-1844942668.html
Глава ивановского УФАС пострадал в ДТП со снегоходами на водохранилище
Глава ивановского УФАС пострадал в ДТП со снегоходами на водохранилище - РИА Новости, 15.01.2023
Глава ивановского УФАС пострадал в ДТП со снегоходами на водохранилище
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области Александр Боровков пострадал при столкновении двух снегоходов, сообщил РИА... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T09:58
2023-01-15T09:58
2023-01-15T15:06
происшествия
ивановская область
уфас
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РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области Александр Боровков пострадал при столкновении двух снегоходов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах. Как ранее информировало ГУ МЧС по региону, вечером в субботу поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища в трех километрах от берега произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. В результате столкновения один человек погиб, еще один пострадал. "При столкновении двух снегоходов пострадал руководитель УФАС по Ивановской области Александр Боровков", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200223/1565112095.html
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, уфас
Происшествия, Ивановская область, УФАС
09:58 15.01.2023 (обновлено: 15:06 15.01.2023)
Глава ивановского УФАС пострадал в ДТП со снегоходами на водохранилище
Глава ивановского УФАС Боровков пострадал при столкновении снегоходов на водохранилище