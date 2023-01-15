https://ria.ru/20230115/snegokhody-1844942668.html

Глава ивановского УФАС пострадал в ДТП со снегоходами на водохранилище

Глава ивановского УФАС пострадал в ДТП со снегоходами на водохранилище - РИА Новости, 15.01.2023

Глава ивановского УФАС пострадал в ДТП со снегоходами на водохранилище

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области Александр Боровков пострадал при столкновении двух снегоходов, сообщил РИА... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:58

2023-01-15T09:58

2023-01-15T15:06

происшествия

ивановская область

уфас

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РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области Александр Боровков пострадал при столкновении двух снегоходов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах. Как ранее информировало ГУ МЧС по региону, вечером в субботу поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища в трех километрах от берега произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. В результате столкновения один человек погиб, еще один пострадал. "При столкновении двух снегоходов пострадал руководитель УФАС по Ивановской области Александр Боровков", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200223/1565112095.html

ивановская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, уфас