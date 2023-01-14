https://ria.ru/20230114/snegokhody-1844896048.html

В Ивановской области столкнулись два снегохода, один человек погиб

В Ивановской области столкнулись два снегохода, один человек погиб - РИА Новости, 14.01.2023

В Ивановской области столкнулись два снегохода, один человек погиб

Два снегохода столкнулись и загорелись на льду водохранилища в Ивановской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T19:39

2023-01-14T19:39

2023-01-14T19:39

происшествия

ивановская область

юрьевец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Два снегохода столкнулись и загорелись на льду водохранилища в Ивановской области, один человек погиб, еще один пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону. "Сегодня в 17.59 по линии 112 поступило сообщение, что на акватории Горьковского водохранилища (река Волга) в трех километрах от берега... произошло столкновение двух снегоходов с последующим возгоранием. В результате столкновения один человек пострадал, один человек погиб", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники поисково-спасательного отряда города Юрьевец доставили пострадавшего на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Личности устанавливаются.

https://ria.ru/20230114/dtp-1844825948.html

ивановская область

юрьевец

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ивановская область, юрьевец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)