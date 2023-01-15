https://ria.ru/20230115/samolet-1845016172.html

Все находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета погибли

Все находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета погибли - РИА Новости, 15.01.2023

Все находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета погибли

Все 72 человека, которые были на борту разбившегося в Непале самолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:00

2023-01-15T16:00

2023-01-15T17:07

в мире

непал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Все 72 человека, которые были на борту разбившегося в Непале самолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа.Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек, поиски тел еще четверых пассажиров продолжаются.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту четверо членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины.По предварительным данным, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. Расследованием авиакатастрофы займется специальная комиссия, она должна представить отчет в течение 45 дней.

непал

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, непал