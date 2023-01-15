Все находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета погибли

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Все 72 человека, которые были на борту разбившегося в Непале самолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа.Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек, поиски тел еще четверых пассажиров продолжаются.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту четверо членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины.По предварительным данным, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. Расследованием авиакатастрофы займется специальная комиссия, она должна представить отчет в течение 45 дней.
На месте крушения самолета в Непале. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Все 72 человека, которые были на борту разбившегося в Непале самолета, погибли, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа.
"И пассажиры, и члены экипажа", — добавил он.
Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек, поиски тел еще четверых пассажиров продолжаются.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара. На борту четверо членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины.
По предварительным данным, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность. Расследованием авиакатастрофы займется специальная комиссия, она должна представить отчет в течение 45 дней.
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