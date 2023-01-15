https://ria.ru/20230115/putin-1845006531.html

Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда

Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.01.2023

Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда в Петербурге, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T15:02

2023-01-15T15:02

2023-01-15T15:02

владимир путин

ленинград

россия

санкт-петербург

блокада ленинграда (1941-1944)

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда в Петербурге, сообщил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, есть ли в графике Путина участие в мероприятиях, связанных с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, пресс-секретарь ответил утвердительно."Есть (в графике - ред)", – сказал он.

https://ria.ru/20230115/putin-1845000877.html

ленинград

россия

санкт-петербург

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владимир путин, ленинград, россия, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), дмитрий песков