https://ria.ru/20230115/putin-1845006531.html
Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда
Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.01.2023
Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда в Петербурге, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:02
2023-01-15T15:02
2023-01-15T15:02
владимир путин
ленинград
россия
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда в Петербурге, сообщил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, есть ли в графике Путина участие в мероприятиях, связанных с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, пресс-секретарь ответил утвердительно."Есть (в графике - ред)", – сказал он.
https://ria.ru/20230115/putin-1845000877.html
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владимир путин, ленинград, россия, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), дмитрий песков
Владимир Путин, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944), Дмитрий Песков
Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда
Песков: Путин примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда