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Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.01.2023
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Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда
Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 15.01.2023
Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда в Петербурге, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T15:02
2023-01-15T15:02
владимир путин
ленинград
россия
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда в Петербурге, сообщил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, есть ли в графике Путина участие в мероприятиях, связанных с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, пресс-секретарь ответил утвердительно."Есть (в графике - ред)", – сказал он.
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владимир путин, ленинград, россия, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), дмитрий песков
Владимир Путин, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944), Дмитрий Песков
15:02 15.01.2023
 
Путин примет участие в мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда

Песков: Путин примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда в Петербурге, сообщил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, есть ли в графике Путина участие в мероприятиях, связанных с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, пресс-секретарь ответил утвердительно.
"Есть (в графике - ред)", – сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Вчера, 14:25
Путин проведет совещание с членами Cовбеза
 
Владимир ПутинЛенинградРоссияСанкт-ПетербургБлокада Ленинграда (1941-1944)Дмитрий Песков
 
 
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