https://ria.ru/20230115/putin-1845000877.html

Путин проведет совещание с членами Cовбеза

Путин проведет совещание с членами Cовбеза - РИА Новости, 15.01.2023

Путин проведет совещание с членами Cовбеза

Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза и совещание по экономике, в также примет участие в мероприятиях в Петербурге по... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:25

2023-01-15T14:25

2023-01-15T14:34

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политика

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза и совещание по экономике, в также примет участие в мероприятиях в Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Также на неделе президент проведет совещание с членами Совета безопасности РФ."В новом году возобновляются и совещания по ситуации в экономике", - отметили в программе.

https://ria.ru/20230115/putin-1844950356.html

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ленинград, политика, владимир путин, россия, санкт-петербург