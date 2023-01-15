https://ria.ru/20230115/putin-1845000877.html
Путин проведет совещание с членами Cовбеза
Путин проведет совещание с членами Cовбеза - РИА Новости, 15.01.2023
Путин проведет совещание с членами Cовбеза
Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза и совещание по экономике, в также примет участие в мероприятиях в Петербурге по... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:25
2023-01-15T14:25
2023-01-15T14:34
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политика
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза и совещание по экономике, в также примет участие в мероприятиях в Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Также на неделе президент проведет совещание с членами Совета безопасности РФ."В новом году возобновляются и совещания по ситуации в экономике", - отметили в программе.
https://ria.ru/20230115/putin-1844950356.html
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ленинград, политика, владимир путин, россия, санкт-петербург
Ленинград, Политика, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
14:25 15.01.2023 (обновлено: 14:34 15.01.2023)
Путин проведет совещание с членами Cовбеза
Путин на неделе проведет совещание с членами Cовбеза и посетит Санкт-Петербург