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Путин проведет совещание с членами Cовбеза - РИА Новости, 15.01.2023
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Путин проведет совещание с членами Cовбеза
Путин проведет совещание с членами Cовбеза - РИА Новости, 15.01.2023
Путин проведет совещание с членами Cовбеза
Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза и совещание по экономике, в также примет участие в мероприятиях в Петербурге по... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T14:25
2023-01-15T14:34
ленинград
политика
владимир путин
россия
санкт-петербург
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза и совещание по экономике, в также примет участие в мероприятиях в Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Также на неделе президент проведет совещание с членами Совета безопасности РФ."В новом году возобновляются и совещания по ситуации в экономике", - отметили в программе.
https://ria.ru/20230115/putin-1844950356.html
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ленинград, политика, владимир путин, россия, санкт-петербург
Ленинград, Политика, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
14:25 15.01.2023 (обновлено: 14:34 15.01.2023)
 
Путин проведет совещание с членами Cовбеза

Путин на неделе проведет совещание с членами Cовбеза и посетит Санкт-Петербург

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза и совещание по экономике, в также примет участие в мероприятиях в Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Предстоит командировка. 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Президент, конечно, будет в этот день в Санкт-Петербурге", - рассказали в программе.
Также на неделе президент проведет совещание с членами Совета безопасности РФ.
"В новом году возобновляются и совещания по ситуации в экономике", - отметили в программе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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