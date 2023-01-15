https://ria.ru/20230115/putin-1844950356.html

В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО

В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО - РИА Новости, 15.01.2023

В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО

Господин Путин — единственный победитель в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:53

2023-01-15T10:53

2023-01-15T14:25

в мире

владимир путин

турция

швеция

анкара (провинция)

нато

рабочая партия курдистана

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Внутреннее противостояние в НАТО стало подарком президенту России Владимиру Путину, пишет американская газета Washington Post. "Господин Путин — единственный победитель в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", — говорится в публикации. Отмечается, что урегулирование противостояния между Анкарой и НАТО по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс потребует последовательной дипломатии и, возможно, реальных уступок, часть из которых может сделать Вашингтон. "Байден и конгресс могут сыграть в этом ключевую роль. Им это необходимо, поскольку, какие бы проблемы Турция ни доставляла НАТО, она могущественный и незаменимый член альянса, а последствия расширения членства в НАТО — или неспособности этого сделать — будут титаническими", — сообщается в материале.Кроме того, Турция нужна НАТО для защиты Запада от Ирана. Сотрудничество с Анкарой обеспечит военный блок возможностью закрыть большую часть акватории Черного моря, резюмировалось в статье. На этой неделе в Стокгольме состоялась акция сторонников Рабочей партии Курдистана, на которой жестко критиковали президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посла Швеции в Анкаре вызвали в МИД Турции, ему выразили протест. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в страну. Адвокат Эрдогана подал заявление в главную прокуратуру Анкары, возбуждено уголовное дело.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали Генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент их не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html

https://ria.ru/20221210/nato-1837741871.html

https://ria.ru/20230112/shvetsiya-1844496493.html

турция

швеция

анкара (провинция)

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в мире, владимир путин, турция, швеция, анкара (провинция), нато, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган