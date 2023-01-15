10:53 15.01.2023 (обновлено: 14:25 15.01.2023)
В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО
Washington Post: Путин выходит победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Внутреннее противостояние в НАТО стало подарком президенту России Владимиру Путину, пишет американская газета Washington Post.
"Господин Путин — единственный победитель в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", — говорится в публикации.
"Господин Путин — единственный победитель в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", — говорится в публикации.
Отмечается, что урегулирование противостояния между Анкарой и НАТО по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс потребует последовательной дипломатии и, возможно, реальных уступок, часть из которых может сделать Вашингтон.
"Байден и конгресс могут сыграть в этом ключевую роль. Им это необходимо, поскольку, какие бы проблемы Турция ни доставляла НАТО, она могущественный и незаменимый член альянса, а последствия расширения членства в НАТО — или неспособности этого сделать — будут титаническими", — сообщается в материале.
"Байден и конгресс могут сыграть в этом ключевую роль. Им это необходимо, поскольку, какие бы проблемы Турция ни доставляла НАТО, она могущественный и незаменимый член альянса, а последствия расширения членства в НАТО — или неспособности этого сделать — будут титаническими", — сообщается в материале.
Кроме того, Турция нужна НАТО для защиты Запада от Ирана. Сотрудничество с Анкарой обеспечит военный блок возможностью закрыть большую часть акватории Черного моря, резюмировалось в статье.
10 декабря 2022, 15:58В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ
На этой неделе в Стокгольме состоялась акция сторонников Рабочей партии Курдистана, на которой жестко критиковали президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посла Швеции в Анкаре вызвали в МИД Турции, ему выразили протест. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в страну. Адвокат Эрдогана подал заявление в главную прокуратуру Анкары, возбуждено уголовное дело.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали Генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент их не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали Генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент их не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.