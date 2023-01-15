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В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО - РИА Новости, 15.01.2023
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В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО
В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО - РИА Новости, 15.01.2023
В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО
Господин Путин — единственный победитель в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T10:53
2023-01-15T14:25
в мире
владимир путин
турция
швеция
анкара (провинция)
нато
рабочая партия курдистана
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Внутреннее противостояние в НАТО стало подарком президенту России Владимиру Путину, пишет американская газета Washington Post. "Господин Путин — единственный победитель в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", — говорится в публикации. Отмечается, что урегулирование противостояния между Анкарой и НАТО по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс потребует последовательной дипломатии и, возможно, реальных уступок, часть из которых может сделать Вашингтон. "Байден и конгресс могут сыграть в этом ключевую роль. Им это необходимо, поскольку, какие бы проблемы Турция ни доставляла НАТО, она могущественный и незаменимый член альянса, а последствия расширения членства в НАТО — или неспособности этого сделать — будут титаническими", — сообщается в материале.Кроме того, Турция нужна НАТО для защиты Запада от Ирана. Сотрудничество с Анкарой обеспечит военный блок возможностью закрыть большую часть акватории Черного моря, резюмировалось в статье. На этой неделе в Стокгольме состоялась акция сторонников Рабочей партии Курдистана, на которой жестко критиковали президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посла Швеции в Анкаре вызвали в МИД Турции, ему выразили протест. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в страну. Адвокат Эрдогана подал заявление в главную прокуратуру Анкары, возбуждено уголовное дело.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали Генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент их не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html
https://ria.ru/20221210/nato-1837741871.html
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турция
швеция
анкара (провинция)
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в мире, владимир путин, турция, швеция, анкара (провинция), нато, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Турция, Швеция, Анкара (провинция), НАТО, Рабочая партия Курдистана, Реджеп Тайип Эрдоган
10:53 15.01.2023 (обновлено: 14:25 15.01.2023)
 
В США сообщили о "подарке" Путину от НАТО

Washington Post: Путин выходит победителем в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Внутреннее противостояние в НАТО стало подарком президенту России Владимиру Путину, пишет американская газета Washington Post.

"Господин Путин — единственный победитель в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", — говорится в публикации.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 16:35
В Швеции назвали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми
Отмечается, что урегулирование противостояния между Анкарой и НАТО по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс потребует последовательной дипломатии и, возможно, реальных уступок, часть из которых может сделать Вашингтон.

"Байден и конгресс могут сыграть в этом ключевую роль. Им это необходимо, поскольку, какие бы проблемы Турция ни доставляла НАТО, она могущественный и незаменимый член альянса, а последствия расширения членства в НАТО — или неспособности этого сделать — будут титаническими", — сообщается в материале.
Кроме того, Турция нужна НАТО для защиты Запада от Ирана. Сотрудничество с Анкарой обеспечит военный блок возможностью закрыть большую часть акватории Черного моря, резюмировалось в статье.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 15:58
В Турции заявили о планах НАТО по экспансии на Кавказ
На этой неделе в Стокгольме состоялась акция сторонников Рабочей партии Курдистана, на которой жестко критиковали президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посла Швеции в Анкаре вызвали в МИД Турции, ему выразили протест. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в страну. Адвокат Эрдогана подал заявление в главную прокуратуру Анкары, возбуждено уголовное дело.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали Генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент их не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 20:24
В Анкаре назвали условие для прогресса по вопросу вступления Швеции в НАТО
 
В миреВладимир ПутинТурцияШвецияАнкара (провинция)НАТОРабочая партия КурдистанаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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