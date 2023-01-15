https://ria.ru/20230115/nepal-1845000146.html

Опубликован список пассажиров разбившегося самолета в Непале

Опубликован список пассажиров разбившегося самолета в Непале - РИА Новости, 15.01.2023

Опубликован список пассажиров разбившегося самолета в Непале

Управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета, в нем значатся имена четырех россиян. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T14:23

2023-01-15T14:23

2023-01-15T14:49

непал

крушение пассажирского самолета в непале

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета, в нем значатся имена четырех россиян.Список размещен в Twitter ведомства. Согласно опубликованным документам, на рейсе находились четверо россиян - Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Также в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному – Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли, однако агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника сообщало о "некоторых выживших". Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

непал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крушения самолета в Непале Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. 2023-01-15T14:23 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

непал, крушение пассажирского самолета в непале, в мире