https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html

Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета

Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета - РИА Новости, 15.01.2023

Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета

Комиссия по расследованию причин крушения самолета в Непале представит отчет в течение 45 дней, сообщил министр финансов страны Бишну Паудел. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T13:31

2023-01-15T13:31

2023-01-15T13:31

в мире

непал

катманду

россия

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Комиссия по расследованию причин крушения самолета в Непале представит отчет в течение 45 дней, сообщил министр финансов страны Бишну Паудел. "Правительство создало комиссию для расследования причин крушения, и ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней", - сообщил он репортерам по итогам экстренной встречи, созванной премьер-министром Непала в связи с крушением самолета. Ранее член секретариата премьер-министра Непала Рамеш Малла сообщил, что власти сформировали комиссию из пяти человек для расследования причин крушения самолета, в нее вошли представители армии Непала, эксперты по ремонту авиации, а также представители министерства туризма и гражданской авиации. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли. По официальным данным, поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета.

https://ria.ru/20230115/nepal-1844955039.html

непал

катманду

россия

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