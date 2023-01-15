Рейтинг@Mail.ru
Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета - РИА Новости, 15.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html
Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета
Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета - РИА Новости, 15.01.2023
Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета
Комиссия по расследованию причин крушения самолета в Непале представит отчет в течение 45 дней, сообщил министр финансов страны Бишну Паудел. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T13:31
2023-01-15T13:31
в мире
непал
катманду
россия
крушение пассажирского самолета в непале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844950876_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_73bbceaebf5db84ce70ef9d6ccd1e39d.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Комиссия по расследованию причин крушения самолета в Непале представит отчет в течение 45 дней, сообщил министр финансов страны Бишну Паудел. "Правительство создало комиссию для расследования причин крушения, и ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней", - сообщил он репортерам по итогам экстренной встречи, созванной премьер-министром Непала в связи с крушением самолета. Ранее член секретариата премьер-министра Непала Рамеш Малла сообщил, что власти сформировали комиссию из пяти человек для расследования причин крушения самолета, в нее вошли представители армии Непала, эксперты по ремонту авиации, а также представители министерства туризма и гражданской авиации. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли. По официальным данным, поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета.
https://ria.ru/20230115/nepal-1844955039.html
непал
катманду
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844950876_146:158:845:682_1920x0_80_0_0_886c2f0e1ec9bea25c9cf2dfd89cfceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду, россия, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Катманду, Россия, Крушение пассажирского самолета в Непале
13:31 15.01.2023
 
Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета

Власти Непала ожидают результатов расследования крушения самолета в течение 45 дней

© AP Photo / Yunish GurungНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Yunish Gurung
На месте крушения самолета в Непале
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Комиссия по расследованию причин крушения самолета в Непале представит отчет в течение 45 дней, сообщил министр финансов страны Бишну Паудел.
"Правительство создало комиссию для расследования причин крушения, и ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней", - сообщил он репортерам по итогам экстренной встречи, созванной премьер-министром Непала в связи с крушением самолета.
Предположительно, момент падения самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines
Вчера, 11:18Туризм
Момент падения самолета в Непале попал на видео
Ранее член секретариата премьер-министра Непала Рамеш Малла сообщил, что власти сформировали комиссию из пяти человек для расследования причин крушения самолета, в нее вошли представители армии Непала, эксперты по ремонту авиации, а также представители министерства туризма и гражданской авиации.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
По официальным данным, поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета.
Крушение пассажирского самолета в Непале
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

На месте крушения самолета в Непале
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

На месте крушения самолета в Непале
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AFP 2023 / Krishna Mani Baral

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

На месте крушения самолета в Непале
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
© AP Photo / Bikram Rai

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

Родственники пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Непале
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
© AP Photo / Yunish Gurung

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

На месте крушения самолета в Непале
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Yunish Gurung

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

На месте крушения самолета в Непале
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
© AFP 2023 / Prakash Mathema

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

На месте крушения самолета в Непале
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
1 из 7

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
2 из 7

Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
3 из 7

Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.

© AFP 2023 / Krishna Mani Baral
4 из 7

Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.

© AP Photo / Bikram Rai
5 из 7

Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.

© AP Photo / Yunish Gurung
6 из 7

Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

© AFP 2023 / Yunish Gurung
7 из 7

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.

© AFP 2023 / Prakash Mathema
 
В миреНепалКатмандуРоссияКрушение пассажирского самолета в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала