https://ria.ru/20230115/nepal-1844963670.html

В Непале объявили траур после крушения самолета

В Непале объявили траур после крушения самолета - РИА Новости, 15.01.2023

В Непале объявили траур после крушения самолета

Власти Непала объявили в понедельник однодневный траур в связи с крушением самолета с 72 людьми на борту, сообщает издание Online Khabar. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T12:23

2023-01-15T12:23

2023-01-15T13:24

в мире

непал

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Власти Непала объявили в понедельник однодневный траур в связи с крушением самолета с 72 людьми на борту, сообщает издание Online Khabar."Правительство объявило понедельник государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы", - сообщило издание.Власти страны также распорядились создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения самолета.Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. По данным посольства России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Как сообщил индийский телеканал News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.По официальным данным, поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета.

https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, крушение пассажирского самолета в непале