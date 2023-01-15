https://ria.ru/20230115/nepal-1844943767.html

Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек

Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек - РИА Новости, 15.01.2023

Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек

Не менее 32 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Непале, сообщает издание The Himalayan Times. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T10:06

2023-01-15T10:06

2023-01-15T13:26

непал

в мире

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Не менее 32 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Непале, сообщает издание The Himalayan Times.Турбовинтовой пассажирский самолёт ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются."По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолета Yeti в Покхаре", - говорится в сообщении.Как рассказали собеседники издания, на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над розыском и спасением оставшихся пассажиров.

непал

катманду

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Кадры с места крушения самолета в Непале Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. 2023-01-15T10:06 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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непал, в мире, катманду, крушение пассажирского самолета в непале