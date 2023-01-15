https://ria.ru/20230115/nepal-1844942180.html

При крушении самолета в Непале погибли 16 человек

При крушении самолета в Непале погибли 16 человек - РИА Новости, 15.01.2023

При крушении самолета в Непале погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в воскресенье в результате крушения самолета в городе Покхаре на западе Непала, сообщил представитель армии Кришна Бхандари. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:57

2023-01-15T09:57

2023-01-15T15:16

в мире

непал

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845008408_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dacf275abbbc29287643a62f4333b742.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в воскресенье в результате крушения самолета в городе Покхаре на западе Непала, сообщил представитель армии Кришна Бхандари. "Мы ожидаем найти больше тел. Самолет разбился на куски", - сказал он агентству Рейтер. Турбовинтовой пассажирский самолёт ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет направлялся в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются.

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крушения самолета в Непале Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. 2023-01-15T09:57 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, крушение пассажирского самолета в непале