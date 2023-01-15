https://ria.ru/20230115/nepal-1844937263.html

В Непале разбился самолет, на борту было более 70 человек

В Непале разбился самолет, на борту было более 70 человек - РИА Новости, 15.01.2023

В Непале разбился самолет, на борту было более 70 человек

Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале, передает издание The Kathmandu Post. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T09:17

2023-01-15T09:17

2023-01-15T13:27

в мире

непал

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале, передает издание The Kathmandu Post. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.Представитель армии Кришна Бхандари позже сообщил, что погибли как минимум 16 человек."Мы ожидаем найти больше тел. Самолет разбился на куски", — сказал он агентству Рейтер.Аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы. Причины крушения выясняются.Премьер-министр Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров. Он поручил МВД, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции.

https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html

непал

катманду

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Кадры с места крушения самолета в Непале Самолет потерпел крушение в городе Покхара в Непале. Это произошло между старым и новым аэропортом Покхары. Турбовинтовой пассажирский ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя компании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. 2023-01-15T09:17 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, катманду, крушение пассажирского самолета в непале