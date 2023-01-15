В Непале разбился самолет, на борту было более 70 человек

Самолет компании Yeti Airlines с 72 людьми на борту разбился в аэропорту Покхара в Непале
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.
Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.
Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.
Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.
Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.
Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.
Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.
Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.
Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.
Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.
Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом города Покхара.
Среди пассажиров разбившегося самолета были 15 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Кореи, Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.
Посольство в Катманду выясняет судьбу четырех россиян, находившихся на борту лайнера.
Очевидец сообщил, что при заходе на посадку самолет потерял скорость и завалился на левое крыло, потом прогремел взрыв.
Местные жители предполагают, что пилот направил лайнер в ущелье реки Сети, пытаясь увести его от города.
Власти Непала объявили в понедельник 16 января однодневный траур, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари из-за гибели людей в авиакатастрофе.