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В Благовещенске школьникам разрешили свободное посещение из-за морозов - РИА Новости, 15.01.2023
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В Благовещенске школьникам разрешили свободное посещение из-за морозов
В Благовещенске школьникам разрешили свободное посещение из-за морозов - РИА Новости, 15.01.2023
В Благовещенске школьникам разрешили свободное посещение из-за морозов
Свободное посещение занятий для учеников 1-8 классов ввели в школах Благовещенска в Приамурье из-за предстоящих 40-градусных морозов, сообщает администрация... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:12
2023-01-15T11:12
благовещенск
тында
белогорск
олег имамеев
общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Свободное посещение занятий для учеников 1-8 классов ввели в школах Благовещенска в Приамурье из-за предстоящих 40-градусных морозов, сообщает администрация областной столицы. По данным Амурского гидрометцентра, на территории области ожидаются сильные морозы. В понедельник, 16 января в северных районах ночные температуры будут достигать -43-48°С, в центральных и южных районах — -33-38°С. Днем на севере — -31-37°С, в центральных и южных районах — -22-27°С. Мэр Благовещенска Олег Имамеев из-за морозов ввел повышенный режим готовности. "Для школьников с 16 января разрешается свободное посещение занятий для 1-8 классов по решению родителей. Прогулами отсутствие ученика на уроке считаться не будет, так как дети, оставшиеся дома, тоже будут проходить обучение, выполнять задания педагогов. В этот период очный формат обучения не отменяем, но рекомендую директорам школ внести изменения в режим работы школ в утренние и вечерние часы", - сообщил глава города в своем телеграмм-канале. Такой же режим рекомендуется для муниципальных учреждений культуры и спорта. До какого числа продлится такой режим, будет зависеть от погодных условий. В четверг, 12 января, школьников на севере Приамурья - в городе Тында, перевели на домашнее обучение из-за 50-градусных морозов. Следом такое решение приняли в Белогорске и Свободном.
https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html
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благовещенск, тында, белогорск, олег имамеев, общество, амурская область
Благовещенск, Тында, Белогорск, Олег Имамеев, Общество, Амурская область
11:12 15.01.2023
 
В Благовещенске школьникам разрешили свободное посещение из-за морозов

В школах Благовещенска ввели свободное посещение из-за предстоящих сильных морозов

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Свободное посещение занятий для учеников 1-8 классов ввели в школах Благовещенска в Приамурье из-за предстоящих 40-градусных морозов, сообщает администрация областной столицы.
По данным Амурского гидрометцентра, на территории области ожидаются сильные морозы. В понедельник, 16 января в северных районах ночные температуры будут достигать -43-48°С, в центральных и южных районах — -33-38°С. Днем на севере — -31-37°С, в центральных и южных районах — -22-27°С.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев из-за морозов ввел повышенный режим готовности.
"Для школьников с 16 января разрешается свободное посещение занятий для 1-8 классов по решению родителей. Прогулами отсутствие ученика на уроке считаться не будет, так как дети, оставшиеся дома, тоже будут проходить обучение, выполнять задания педагогов. В этот период очный формат обучения не отменяем, но рекомендую директорам школ внести изменения в режим работы школ в утренние и вечерние часы", - сообщил глава города в своем телеграмм-канале.
Такой же режим рекомендуется для муниципальных учреждений культуры и спорта. До какого числа продлится такой режим, будет зависеть от погодных условий.
В четверг, 12 января, школьников на севере Приамурья - в городе Тында, перевели на домашнее обучение из-за 50-градусных морозов. Следом такое решение приняли в Белогорске и Свободном.
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БлаговещенскТындаБелогорскОлег ИмамеевОбществоАмурская область
 
 
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