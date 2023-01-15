https://ria.ru/20230115/morozy-1844953907.html

В Благовещенске школьникам разрешили свободное посещение из-за морозов

В Благовещенске школьникам разрешили свободное посещение из-за морозов - РИА Новости, 15.01.2023

В Благовещенске школьникам разрешили свободное посещение из-за морозов

Свободное посещение занятий для учеников 1-8 классов ввели в школах Благовещенска в Приамурье из-за предстоящих 40-градусных морозов, сообщает администрация... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:12

2023-01-15T11:12

2023-01-15T11:12

благовещенск

тында

белогорск

олег имамеев

общество

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Свободное посещение занятий для учеников 1-8 классов ввели в школах Благовещенска в Приамурье из-за предстоящих 40-градусных морозов, сообщает администрация областной столицы. По данным Амурского гидрометцентра, на территории области ожидаются сильные морозы. В понедельник, 16 января в северных районах ночные температуры будут достигать -43-48°С, в центральных и южных районах — -33-38°С. Днем на севере — -31-37°С, в центральных и южных районах — -22-27°С. Мэр Благовещенска Олег Имамеев из-за морозов ввел повышенный режим готовности. "Для школьников с 16 января разрешается свободное посещение занятий для 1-8 классов по решению родителей. Прогулами отсутствие ученика на уроке считаться не будет, так как дети, оставшиеся дома, тоже будут проходить обучение, выполнять задания педагогов. В этот период очный формат обучения не отменяем, но рекомендую директорам школ внести изменения в режим работы школ в утренние и вечерние часы", - сообщил глава города в своем телеграмм-канале. Такой же режим рекомендуется для муниципальных учреждений культуры и спорта. До какого числа продлится такой режим, будет зависеть от погодных условий. В четверг, 12 января, школьников на севере Приамурья - в городе Тында, перевели на домашнее обучение из-за 50-градусных морозов. Следом такое решение приняли в Белогорске и Свободном.

https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html

благовещенск

тында

белогорск

амурская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

благовещенск, тында, белогорск, олег имамеев, общество, амурская область