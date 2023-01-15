https://ria.ru/20230115/miss-1844925267.html

Россиянка выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"

Россиянка выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 15.01.2023

Россиянка выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"

Представительница России Анна Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная", которая разыгрывается в американском городе Новый Орлеан. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T05:21

2023-01-15T05:21

2023-01-15T12:42

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россия

новый орлеан

пуэрто-рико

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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Представительница России Анна Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная", которая разыгрывается в американском городе Новый Орлеан. Из 86 участниц в топ-16 полуфинала попали девушки из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии. Россию представляла 22-летняя жительница Оренбурга — обладательница титула "Мисс Россия — 2022". Вместе с ней из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко. Представительница Норвегии сошла с дистанции из-за болезни.

https://ria.ru/20230113/ssha-1844732839.html

сша

россия

новый орлеан

пуэрто-рико

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в мире, сша, россия, новый орлеан, пуэрто-рико