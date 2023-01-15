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Россиянка выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 15.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230115/miss-1844925267.html
Россиянка выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Россиянка выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 15.01.2023
Россиянка выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Представительница России Анна Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная", которая разыгрывается в американском городе Новый Орлеан. РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T05:21
2023-01-15T12:42
в мире
сша
россия
новый орлеан
пуэрто-рико
шоубиз
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Представительница России Анна Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная", которая разыгрывается в американском городе Новый Орлеан. Из 86 участниц в топ-16 полуфинала попали девушки из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии. Россию представляла 22-летняя жительница Оренбурга — обладательница титула "Мисс Россия — 2022". Вместе с ней из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко. Представительница Норвегии сошла с дистанции из-за болезни.
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в мире, сша, россия, новый орлеан, пуэрто-рико
В мире, США, Россия, Новый Орлеан, Пуэрто-Рико, Шоубиз
05:21 15.01.2023 (обновлено: 12:42 15.01.2023)
 
Россиянка выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"

Россиянка Анна Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМисс Россия 2022 Анна Линникова
Мисс Россия 2022 Анна Линникова - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Представительница России Анна Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная", которая разыгрывается в американском городе Новый Орлеан.
Из 86 участниц в топ-16 полуфинала попали девушки из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМисс Россия 2022 Анна Линникова
Мисс Россия 2022 Анна Линникова - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мисс Россия 2022 Анна Линникова
Россию представляла 22-летняя жительница Оренбурга — обладательница титула "Мисс Россия — 2022". Вместе с ней из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко.
Представительница Норвегии сошла с дистанции из-за болезни.
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