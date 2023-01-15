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Биография Александра Маринеско

Биография Александра Маринеско - РИА Новости, 15.01.2023

Биография Александра Маринеско

Советский моряк-подводник, капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза Александр Иванович Маринеско родился 15 января (2 января по старому стилю) 1913 года в... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T04:30

2023-01-15T04:30

2023-01-15T04:30

справки

александр маринеско

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Советский моряк-подводник, капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза Александр Иванович Маринеско родился 15 января (2 января по старому стилю) 1913 года в Одессе (Российская империя, ныне Украина) в семье рабочего - эмигранта из Румынии. Его мать была крестьянкой из Херсонской губернии. Александр Маринеско после окончания шести классов трудовой школы устроился учеником матроса на судно. За прилежность и терпеливость был направлен в школу юнг, по окончании которой ходил на судах Черноморского пароходства матросом первого класса. В 1930 году поступил в Одесский мореходный техникум (ныне Одесский специальный колледж им. А.И. Маринеско Одесской национальной морской академии), окончив его в 1933 году, работал третьим, а затем вторым помощником капитана на гражданских пароходах. В ноябре 1933 года был призван на военную службу и направлен на курсы комсостава Военно-морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии, после окончания которых с 1934 года по 1937 год служил штурманом на подводной лодке Щ-306 Балтийского флота (БФ). В 1938 году окончил курсы комсостава Учебного отряда подводного плавания.С ноября 1938 года был помощником командира подводной лодки Л-1.В 1939-1942 годах – командир подводной лодки М-96 Балтийского флота. В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) подлодка под его командованием несла боевые дежурства в акватории Рижского залива.В конце 1942 года Александру Маринеско присвоили звание капитана 3-го ранга.С 1943 по 1945 год был командиром подводной лодки С-13, на которой совершил три боевых похода. В начале 1945 года в течение одного похода потопил два крупных транспорта противника – 30 января "Вильгельм Густлофф", на борту которого находились более двух тысяч германских военнослужащих, в том числе много немецких курсантов-подводников и высших чинов СС. Уже на обратном пути, уходя от преследования, С-13 потопила еще один корабль – вспомогательный крейсер "Генерал Штойбен", на борту которого помимо гитлеровцев находились беженцы. Всего на обоих судах, по разным данным, было от трех до восьми тысяч человек.Этот поход известен как один из самых результативных среди советских подводников. Позже события 30 января 1945 года советская печать назвала "атакой века", а самого Александра Маринеско – "подводником № 1". За потопление двух транспортов Маринеско представили к званию "Герой Советского Союза", которое он получил только в 1990 году посмертно. Всего в Великую Отечественную войну подводная лодка под командованием Маринеско потопила четыре транспорта противника водоизмещением 42,6 тысячи тонн. После окончания войны в сентябре 1945 года за нарушение воинской дисциплины Маринеско был понижен в звании до старшего лейтенанта и назначен командиром тральщика. В ноябре 1945 года был уволен в запас.В 1946-1948 годах Александр Маринеско плавал старшим помощником капитана на судах Балтийского государственного торгового пароходства. В 1949 году работал заместителем директора Ленинградского научно-исследовательского института переливания крови. В том же году по обвинению в растрате социалистической собственности был осужден на три года лишения свободы (в 1953 году приговор был отменен). В 1951 году, после досрочного освобождения, работал топографом Онежско-Ладожской экспедиции.С 1953 года был руководителем группы отдела снабжения на ленинградском заводе "Мезон". В 1960 году после многочисленных ходатайств адмиралов и генералов, участников Великой Отечественной войны, Маринеско был восстановлен в звании капитана 3-го ранга. Александр Маринеско был награжден орденом Ленина (1942, 1990, посмертно), двумя орденами Красного Знамени (1944, 1945).Маринеско скончался 25 ноября 1963 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Похоронен на Богословском кладбище. В период "холодной войны" в Западной Европе (в частности, в ФРГ) были попытки объявить Маринеско военным преступником, инкриминировав ему уничтожение гражданского населения. Однако Институт морского права в Киле (ФРГ), рассмотрев все известные факты, вынес решение о законности атаки транспорта "Вильгельм Густлофф". Маринеско потопил корабль, на котором находилось вооружение и перевозились военнослужащие действующей армии. Кроме того, транспорт шел в сопровождении боевого корабля и не имел маркировки госпитального судна. Имя Маринеско носит Одесское мореходное училище, Музей подводных сил России в Санкт-Петербурге, улицы и набережные в Калининграде, Санкт-Петербурге, Севастополе и Одессе. Памятники моряку-подводнику установлены в Калининграде и Кронштадте, мемориальные доски – на здании Одесского мореходного училища и в Кронштадте на доме, в котором жил Маринеско. Жизни и боевой службе Александра Маринеско посвящены повести: "Капитан дальнего плавания" Александра Крона, "Траектория краба" (Im Krebsgang) Гюнтера Грасса, "Личный враг Адольфа Гитлера" Николая Титоренко.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, александр маринеско, гюнтер грасс, адольф гитлер, санкт-петербург, одесса, германия