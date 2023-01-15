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Пасечник поблагодарил СК за работу в Донбассе - РИА Новости, 15.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230115/donbass-1844958154.html
Пасечник поблагодарил СК за работу в Донбассе
Пасечник поблагодарил СК за работу в Донбассе - РИА Новости, 15.01.2023
Пасечник поблагодарил СК за работу в Донбассе
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил сотрудников Следственного комитета РФ за работу в Донбассе и выразил уверенность, что от наказания не уйдет ни один... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T11:42
2023-01-15T11:42
специальная военная операция на украине
общество
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил сотрудников Следственного комитета РФ за работу в Донбассе и выразил уверенность, что от наказания не уйдет ни один нацистский преступник. "Сегодня 12-ю годовщину своего образования отмечает Следственный комитет Российской Федерации... Уважаемые сотрудники Следственного комитета! Примите искренние слова благодарности за то, что отстаиваете честь и достоинство, права и свободы жителей Луганщины, грубо попранные киевским режимом. Убежден, что с вашей самоотдачей, настойчивостью и принципиальностью от наказания не уйдет ни один нацистский преступник", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Пасечника. Он отметил, что на сегодняшний день СК РФ возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, более 118 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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общество, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Леонид Пасечник, Донбасс, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика
11:42 15.01.2023
 
Пасечник поблагодарил СК за работу в Донбассе

Врио главы ЛНР Пасечник убежден, что ни один нацистский преступник не избежит наказания

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России работает на территории населенного пункта Счастье в ЛНР
Сотрудник Следственного комитета России работает на территории населенного пункта Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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Сотрудник Следственного комитета России работает на территории населенного пункта Счастье в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил сотрудников Следственного комитета РФ за работу в Донбассе и выразил уверенность, что от наказания не уйдет ни один нацистский преступник.
"Сегодня 12-ю годовщину своего образования отмечает Следственный комитет Российской Федерации... Уважаемые сотрудники Следственного комитета! Примите искренние слова благодарности за то, что отстаиваете честь и достоинство, права и свободы жителей Луганщины, грубо попранные киевским режимом. Убежден, что с вашей самоотдачей, настойчивостью и принципиальностью от наказания не уйдет ни один нацистский преступник", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Пасечника.
Он отметил, что на сегодняшний день СК РФ возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, более 118 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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