https://ria.ru/20230115/donbass-1844958154.html

Пасечник поблагодарил СК за работу в Донбассе

Пасечник поблагодарил СК за работу в Донбассе - РИА Новости, 15.01.2023

Пасечник поблагодарил СК за работу в Донбассе

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил сотрудников Следственного комитета РФ за работу в Донбассе и выразил уверенность, что от наказания не уйдет ни один... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T11:42

2023-01-15T11:42

2023-01-15T11:42

специальная военная операция на украине

общество

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил сотрудников Следственного комитета РФ за работу в Донбассе и выразил уверенность, что от наказания не уйдет ни один нацистский преступник. "Сегодня 12-ю годовщину своего образования отмечает Следственный комитет Российской Федерации... Уважаемые сотрудники Следственного комитета! Примите искренние слова благодарности за то, что отстаиваете честь и достоинство, права и свободы жителей Луганщины, грубо попранные киевским режимом. Убежден, что с вашей самоотдачей, настойчивостью и принципиальностью от наказания не уйдет ни один нацистский преступник", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Пасечника. Он отметил, что на сегодняшний день СК РФ возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, более 118 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

общество, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика