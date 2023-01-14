https://ria.ru/20230114/ukraina-1844908296.html

Фон дер Ляйен припомнили договоры с Россией после слов о помощи Украине

Фон дер Ляйен припомнили договоры с Россией после слов о помощи Украине - РИА Новости, 14.01.2023

Фон дер Ляйен припомнили договоры с Россией после слов о помощи Украине

Пользователи Twitter возмутились словами главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что главным приоритетом для ЕС является Украина, напомнив о... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T21:39

2023-01-14T21:39

2023-01-14T21:39

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились словами главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что главным приоритетом для ЕС является Украина, напомнив о плодотворном сотрудничестве с Россией в прошлом."Прекратите риторику "они против нас", которую исповедуют США. Это только вредит Европе. Россия всегда была хорошим деловым партнером, поэтому заключите мирное соглашение и давайте снова наладим бизнес с Москвой", — посоветовал комментатор."Приоритетом должно быть благополучие европейского народа. Ваша огромная и незаслуженная зарплата выплачивается жителями ЕС, а не юмористом из Украины", — возмутился второй."Ваше заявление показывает, что для вас и руководства ЕС главным приоритетом является Украина, а не европейские граждане. Что ж, люди чувствуют это каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?" — задался вопросом еще один пользователь."Почему же тогда вы не следовали Минским соглашениям? Вы не стали защищать этнических русских, проживавших на территории Украины", — напомнил четвертый."Если бы лидер любой нормальной страны открыто заявил, что Украина является его главным приоритетом (а не благополучие его собственных граждан), то он был бы изгнан со своего поста разъяренными гражданами!" — поделился мнением другой.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. В Кремле, со своей стороны, не раз заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230114/pobeda-1844899000.html

https://ria.ru/20230114/vuchich-1844865125.html

https://ria.ru/20230114/putin-1844880713.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, россия, сша, евросоюз, twitter, нато