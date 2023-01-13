Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате
DPA: Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате и осудила полицию
© AP Photo / Virginia MayoГрета Тунберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Грета Тунберг. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецкой деревне Лютцерат и осудила правоохранителей, которые уже третий день пытаются разогнать протестную акцию.
"Это возмутительно, насколько жестока полиция", - сказала Тунберг, чьи слова приводит агентство DPA. 20-летняя шведская активистка также посетила карьер, где планируется добывать уголь, в руках Тунберг держала табличку с надписью "оставьте это в земле".
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То, что в 2023 году продолжается добыча угля, по ее мнению, является абсурдным, подчеркнула активистка. Тунберг пообещала, что вместе с присутствующими экоактивистами покажет "настоящую демократию".
Ранее возле лагеря активистов в Лютцерате сожгли полицейскую машину. Также сообщается о двух активистах, которые залезли в вырытый тоннель на территории уже почти зачищенной правоохранителями деревни. На данный момент службы спасения и полиция пытаются уговорами вынудить активистов покинуть тоннель.
Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Аахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.