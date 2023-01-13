https://ria.ru/20230113/tunberg-1844733289.html

Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате

Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате - РИА Новости, 13.01.2023

Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате

Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецкой деревне Лютцерат и осудила правоохранителей, которые уже третий день пытаются... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:17

2023-01-13T19:17

2023-01-13T19:17

в мире

грета тунберг

северный рейн-вестфалия

экология

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732362416_200:282:2863:1780_1920x0_80_0_0_16de8da91ad9abcb752c146e6d1dc494.jpg

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецкой деревне Лютцерат и осудила правоохранителей, которые уже третий день пытаются разогнать протестную акцию. "Это возмутительно, насколько жестока полиция", - сказала Тунберг, чьи слова приводит агентство DPA. 20-летняя шведская активистка также посетила карьер, где планируется добывать уголь, в руках Тунберг держала табличку с надписью "оставьте это в земле". То, что в 2023 году продолжается добыча угля, по ее мнению, является абсурдным, подчеркнула активистка. Тунберг пообещала, что вместе с присутствующими экоактивистами покажет "настоящую демократию". Ранее возле лагеря активистов в Лютцерате сожгли полицейскую машину. Также сообщается о двух активистах, которые залезли в вырытый тоннель на территории уже почти зачищенной правоохранителями деревни. На данный момент службы спасения и полиция пытаются уговорами вынудить активистов покинуть тоннель. Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Аахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.

https://ria.ru/20230112/germaniya-1844319832.html

https://ria.ru/20230111/protesty-1844099263.html

северный рейн-вестфалия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грета тунберг, северный рейн-вестфалия, экология, германия