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Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате - РИА Новости, 13.01.2023
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Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате
Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате - РИА Новости, 13.01.2023
Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате
Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецкой деревне Лютцерат и осудила правоохранителей, которые уже третий день пытаются... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:17
2023-01-13T19:17
в мире
грета тунберг
северный рейн-вестфалия
экология
германия
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецкой деревне Лютцерат и осудила правоохранителей, которые уже третий день пытаются разогнать протестную акцию. "Это возмутительно, насколько жестока полиция", - сказала Тунберг, чьи слова приводит агентство DPA. 20-летняя шведская активистка также посетила карьер, где планируется добывать уголь, в руках Тунберг держала табличку с надписью "оставьте это в земле". То, что в 2023 году продолжается добыча угля, по ее мнению, является абсурдным, подчеркнула активистка. Тунберг пообещала, что вместе с присутствующими экоактивистами покажет "настоящую демократию". Ранее возле лагеря активистов в Лютцерате сожгли полицейскую машину. Также сообщается о двух активистах, которые залезли в вырытый тоннель на территории уже почти зачищенной правоохранителями деревни. На данный момент службы спасения и полиция пытаются уговорами вынудить активистов покинуть тоннель. Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Аахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
https://ria.ru/20230112/germaniya-1844319832.html
https://ria.ru/20230111/protesty-1844099263.html
северный рейн-вестфалия
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60
в мире, грета тунберг, северный рейн-вестфалия, экология, германия
В мире, Грета Тунберг, Северный Рейн-Вестфалия, Экология, Германия
19:17 13.01.2023
 
Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате

DPA: Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецком Лютцерате и осудила полицию

© AP Photo / Virginia MayoГрета Тунберг
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Грета Тунберг. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в лагерь активистов в немецкой деревне Лютцерат и осудила правоохранителей, которые уже третий день пытаются разогнать протестную акцию.
"Это возмутительно, насколько жестока полиция", - сказала Тунберг, чьи слова приводит агентство DPA. 20-летняя шведская активистка также посетила карьер, где планируется добывать уголь, в руках Тунберг держала табличку с надписью "оставьте это в земле".
Протест экоактивистов в деревне Лютцерат, Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 11:15
В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов
То, что в 2023 году продолжается добыча угля, по ее мнению, является абсурдным, подчеркнула активистка. Тунберг пообещала, что вместе с присутствующими экоактивистами покажет "настоящую демократию".
Ранее возле лагеря активистов в Лютцерате сожгли полицейскую машину. Также сообщается о двух активистах, которые залезли в вырытый тоннель на территории уже почти зачищенной правоохранителями деревни. На данный момент службы спасения и полиция пытаются уговорами вынудить активистов покинуть тоннель.
Правоохранители и представители оперативных сил в среду утром начали расчистку немецкой деревни Лютцерат, расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, между Аахеном и Дюссельдорфом. Немецкая энергетическая компания RWE планирует в этом районе добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от проживающих в ней людей до конца января. Однако экоактивисты, протестующие против добычи, хотят сохранить Лютцерат и поселились в домах, чьи бывшие жители уже переехали.
Протест экоактивистов в деревне Лютцерат, Германия - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 12:50
В Германии протестующие против добычи угля забросали полицию камнями
 
В миреГрета ТунбергСеверный Рейн-ВестфалияЭкологияГермания
 
 
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