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Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных - РИА Новости, 13.01.2023
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Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных
Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных - РИА Новости, 13.01.2023
Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас поприветствовал поручение президента по проработке вопроса введения оборотных штрафов для... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:34
2023-01-13T15:34
политика
андрей клишас
владимир путин
совет федерации рф
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас поприветствовал поручение президента по проработке вопроса введения оборотных штрафов для допускающих утечки персональных данных компаний, выразив надежду, что ведомства оперативно выскажут свою позицию по вопросу. Президент России Владимир Путин в пятницу поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщается на сайте Кремля. "Отлично. Надеюсь все, в том числе Минцифры, оперативно выскажут свою позицию по данному вопросу", - написал политик в Telegram-канале, комментируя поручение главы РФ.
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политика, андрей клишас, владимир путин, совет федерации рф, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Политика, Андрей Клишас, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
15:34 13.01.2023
 
Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных

Клишас надеется, что в Минцифры оперативно выскажут позицию по штрафам за утечки данных

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас поприветствовал поручение президента по проработке вопроса введения оборотных штрафов для допускающих утечки персональных данных компаний, выразив надежду, что ведомства оперативно выскажут свою позицию по вопросу.
Президент России Владимир Путин в пятницу поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщается на сайте Кремля.
"Отлично. Надеюсь все, в том числе Минцифры, оперативно выскажут свою позицию по данному вопросу", - написал политик в Telegram-канале, комментируя поручение главы РФ.
Автомобиль службы такси Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 20:03
В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов
 
ПолитикаАндрей КлишасВладимир ПутинСовет Федерации РФРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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