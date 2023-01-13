https://ria.ru/20230113/shtrafy-1844657075.html

Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных

Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных - РИА Новости, 13.01.2023

Клишас поприветствовал поручение Путина по вопросу штрафов за утечки данных

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас поприветствовал поручение президента по проработке вопроса введения оборотных штрафов для... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:34

2023-01-13T15:34

2023-01-13T15:34

политика

андрей клишас

владимир путин

совет федерации рф

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас поприветствовал поручение президента по проработке вопроса введения оборотных штрафов для допускающих утечки персональных данных компаний, выразив надежду, что ведомства оперативно выскажут свою позицию по вопросу. Президент России Владимир Путин в пятницу поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, сообщается на сайте Кремля. "Отлично. Надеюсь все, в том числе Минцифры, оперативно выскажут свою позицию по данному вопросу", - написал политик в Telegram-канале, комментируя поручение главы РФ.

https://ria.ru/20221227/utechka-1841764770.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, андрей клишас, владимир путин, совет федерации рф, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)