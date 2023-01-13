https://ria.ru/20230113/rakhimov-1844579303.html
Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым
Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым - РИА Новости, 13.01.2023
Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:40
2023-01-13T11:40
2023-01-13T12:05
политика
владимир путин
муртаза рахимов
республика башкортостан
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УФА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Траурная церемония прошла в Уфе в государственном концертном зале "Башкортостан". Президент России пришел с букетом красных роз. Путин постоял, положив руку на гроб, и поклонился.Проститься с первым главой республики пришли тысячи человек: коллеги, друзья, близкие, жители Башкортостана и гости из других регионов. На траурном митинге выступили полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.Муртаза Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 год был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993-м его избрали первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.
https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844265885.html
республика башкортостан
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым
Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан".
2023-01-13T11:40
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, муртаза рахимов, республика башкортостан
Политика, Владимир Путин, Муртаза Рахимов, Республика Башкортостан
11:40 13.01.2023 (обновлено: 12:05 13.01.2023)
Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым
Владимир Путин в Уфе простился с экс-президентом Башкирии Муртазой Рахимовым