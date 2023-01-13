https://ria.ru/20230113/rakhimov-1844579303.html

Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым

Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым - РИА Новости, 13.01.2023

Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым

Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:40

2023-01-13T11:40

2023-01-13T12:05

политика

владимир путин

муртаза рахимов

республика башкортостан

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УФА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Траурная церемония прошла в Уфе в государственном концертном зале "Башкортостан". Президент России пришел с букетом красных роз. Путин постоял, положив руку на гроб, и поклонился.Проститься с первым главой республики пришли тысячи человек: коллеги, друзья, близкие, жители Башкортостана и гости из других регионов. На траурном митинге выступили полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.Муртаза Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 год был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993-м его избрали первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.

https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844265885.html

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

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Прощание Путина с первым президентом Башкирии Рахимовым Владимир Путин простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Церемония проходит в государственном концертном зале "Башкортостан". 2023-01-13T11:40 true PT1M32S

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Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, муртаза рахимов, республика башкортостан