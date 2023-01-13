https://ria.ru/20230113/rakety-1844555826.html

Южная Корея может вооружиться ядерными ракетами за полгода, считает эксперт

Южная Корея может вооружиться ядерными ракетами за полгода, считает эксперт - РИА Новости, 13.01.2023

Южная Корея может вооружиться ядерными ракетами за полгода, считает эксперт

Южная Корея технически способна за полгода поставить на вооружение баллистические ракеты средней дальности с ядерной боеголовкой, а за год смогла бы создать их... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:22

2023-01-13T10:22

2023-01-13T10:23

в мире

южная корея

samsung group

lg electronics

юн сок ель

ким чен ын

сеул

вашингтон (штат)

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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Южная Корея технически способна за полгода поставить на вооружение баллистические ракеты средней дальности с ядерной боеголовкой, а за год смогла бы создать их облегченную версию, имеющую различное тактическое применение, рассказал РИА Новости профессор факультета ядерной инженерии Сеульского университета Со Гюн Ель. "Южная Корея, будучи свободной от экономических, дипломатических, систематических и других ограничений, включая Договор о нераспространении ядерного оружия, если учитывать только технологический аспект, смогла бы за шесть месяцев самостоятельно создать баллистические ракеты дальностью до 1500 километров. Если работники, обладающие высокими технологиями в ядерной области, будут работать три смены в сутки по 8 часов, за два-три месяца можно производить 25 килограммов урана и шесть килограммов плутония. С технологиями искусственного интеллекта, которых нет у Северной Кореи, можно за шесть месяцев завершить все пусковые испытания и проверки и поставить (ракеты) на вооружение", - пояснил профессор. Он пояснил, что таким образом можно создать ядерные боеголовки весом 20 тысяч тонн, что в расчете на количество плутония было бы в два раза больше, чем сброшенная в 1945 году на Хиросиму бомба. "Так, за шесть месяцев можно поставить на вооружение ракеты средней дальности, а если снизить вес боеголовки на одну тонну, затратив на это еще шесть месяцев, то с помощью южнокорейских технологий можно самостоятельно создать облегченный, усовершенствованный вариант ракет", - заявил Со Гюн Ель, пояснив, что, хотя снижение веса ядерного боезаряда является "тонкой работой", такие южнокорейские компании, как Samsung Electronics или LG Electronics, уже обладают необходимыми высокоуровневыми технологиями, поэтому шести месяцев Южной Корее "с лихвой" хватило бы для создания облегченной боеголовки. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель 11 января заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или достаточно "быстро" создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится. Но он отметил, что на данный момент "важно выбирать реалистично возможные" варианты, и пояснил, что сейчас Сеул обсуждает с Вашингтоном обмен информацией, совместное планирование и реализацию таких планов в вопросах ядерных активов США. Позже офис южнокорейского лидера поправил и пояснил слова Юн Сок Еля, заявив, что президент не имел в виду, что Южная Корея намерена получить свое ядерное оружие, и изменения в позиции страны о принципиальном соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия нет. Вместо этого Сеул и Вашингтон будут укреплять расширенное сдерживание, чтобы эффективно противостоять угрозе КНДР. Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.

https://ria.ru/20221227/bpla-1841625594.html

https://ria.ru/20221230/raketa-1842470139.html

https://ria.ru/20221226/koreya-1841390175.html

южная корея

сеул

вашингтон (штат)

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, samsung group, lg electronics, юн сок ель, ким чен ын, сеул, вашингтон (штат), корейский полуостров