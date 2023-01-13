https://ria.ru/20230113/rabota-1844526462.html

В России значительно выросло число вакансий, показало исследование

В России значительно выросло число вакансий, показало исследование - РИА Новости, 13.01.2023

В России значительно выросло число вакансий, показало исследование

Число вакансий на платформе "Авито Работа" за прошлый год выросло на 69%, чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж, производства и строительства,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T05:56

2023-01-13T05:56

2023-01-13T06:10

россия

москва

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новый год

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число вакансий на платформе "Авито Работа" за прошлый год выросло на 69%, чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж, производства и строительства, говорится в исследовании компании, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Так, по итогам года высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий "Продажи": она занимает первое место с долей 13% от общего числа опубликованных на площадке вакансий. По данным компании, спрос на сотрудников торговли за год вырос на 7%, а заработные платы - на 15%. "Сфере торговли присущи большие объёмы найма, которые дополнительно стимулируют активное развитие электронной коммерции и выход на рынок новых отечественных и азиатских брендов в сфере ритейла", - отмечают специалисты. На втором месте по популярности с долей 12% от общего числа объявлений на площадке - группа профессий "Производство, сырьё, с/х". Как поясняют эксперты, после освобождения ряда ниш многие отечественные производители приняли решение о расширении и начали дополнительно увеличивать объёмы производства, из-за чего спрос на специалистов инженерных и рабочих специальностей вырос на треть. Третье место с долей 8% от общего числа вакансий на платформе заняла группа профессий "Строительство". Специалисты прогнозируют, что высокий спрос на сотрудников строительных специальностей сохранится и в 2023 году. Кроме того, по-прежнему востребованы и специалисты группы профессий "Транспорт, логистика" с долей от общего числа опубликованных на площадке вакансий 7% и "Туризм, рестораны" с долей 4%. В региональном разрезе в Москве высокий спрос по доле вакансий отмечается на специалистов группы профессий "Продажи" (10%), "Транспорт, логистика" (8%) и "Строительство" (7%). В Санкт-Петербурге тоже лидируют продажи (11%), на втором месте — "Строительство" и "Производство, сырьё, с/х" (по 9%), замыкают тройку транспорт и логистика (8%). Наибольшая доля вакансий в группе профессий "Производство, сырьё, с/х" наблюдается в крупнейших промышленных регионах страны: Набережные Челны (32%), Ульяновск (20%), Киров (17%), Ижевск (16%). Сотрудников в сфере торговли чаще искали в Туле (с долей 16%), Оренбурге (15%), Ставрополе и Казани (по 14%).

https://realty.ria.ru/20221128/vakansii-1834719923.html

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россия, москва, санкт-петербург, новый год, экономика