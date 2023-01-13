https://ria.ru/20230113/rabota-1844526462.html
В России значительно выросло число вакансий, показало исследование
В России значительно выросло число вакансий, показало исследование - РИА Новости, 13.01.2023
В России значительно выросло число вакансий, показало исследование
Число вакансий на платформе "Авито Работа" за прошлый год выросло на 69%, чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж, производства и строительства,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T05:56
2023-01-13T05:56
2023-01-13T06:10
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санкт-петербург
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экономика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число вакансий на платформе "Авито Работа" за прошлый год выросло на 69%, чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж, производства и строительства, говорится в исследовании компании, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Так, по итогам года высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий "Продажи": она занимает первое место с долей 13% от общего числа опубликованных на площадке вакансий. По данным компании, спрос на сотрудников торговли за год вырос на 7%, а заработные платы - на 15%. "Сфере торговли присущи большие объёмы найма, которые дополнительно стимулируют активное развитие электронной коммерции и выход на рынок новых отечественных и азиатских брендов в сфере ритейла", - отмечают специалисты. На втором месте по популярности с долей 12% от общего числа объявлений на площадке - группа профессий "Производство, сырьё, с/х". Как поясняют эксперты, после освобождения ряда ниш многие отечественные производители приняли решение о расширении и начали дополнительно увеличивать объёмы производства, из-за чего спрос на специалистов инженерных и рабочих специальностей вырос на треть. Третье место с долей 8% от общего числа вакансий на платформе заняла группа профессий "Строительство". Специалисты прогнозируют, что высокий спрос на сотрудников строительных специальностей сохранится и в 2023 году. Кроме того, по-прежнему востребованы и специалисты группы профессий "Транспорт, логистика" с долей от общего числа опубликованных на площадке вакансий 7% и "Туризм, рестораны" с долей 4%. В региональном разрезе в Москве высокий спрос по доле вакансий отмечается на специалистов группы профессий "Продажи" (10%), "Транспорт, логистика" (8%) и "Строительство" (7%). В Санкт-Петербурге тоже лидируют продажи (11%), на втором месте — "Строительство" и "Производство, сырьё, с/х" (по 9%), замыкают тройку транспорт и логистика (8%). Наибольшая доля вакансий в группе профессий "Производство, сырьё, с/х" наблюдается в крупнейших промышленных регионах страны: Набережные Челны (32%), Ульяновск (20%), Киров (17%), Ижевск (16%). Сотрудников в сфере торговли чаще искали в Туле (с долей 16%), Оренбурге (15%), Ставрополе и Казани (по 14%).
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РИА Новости
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россия, москва, санкт-петербург, новый год, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Новый год, Экономика
05:56 13.01.2023 (обновлено: 06:10 13.01.2023)
В России значительно выросло число вакансий, показало исследование
Исследование "Авито Работа": число вакансий на платформе за прошлый год выросло на 69%
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число вакансий на платформе "Авито Работа" за прошлый год выросло на 69%, чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж, производства и строительства, говорится в исследовании компании, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2022 году рынок труда снова доказал способность быстро и эффективно адаптироваться к изменениям. По итогам прошлого и на начало текущего года рынок активен, количество предложений со стороны работодателей на "Авито Работе" за год выросло на 69%", - говорится в исследовании.
Так, по итогам года высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий "Продажи": она занимает первое место с долей 13% от общего числа опубликованных на площадке вакансий. По данным компании, спрос на сотрудников торговли за год вырос на 7%, а заработные платы - на 15%. "Сфере торговли присущи большие объёмы найма, которые дополнительно стимулируют активное развитие электронной коммерции и выход на рынок новых отечественных и азиатских брендов в сфере ритейла", - отмечают специалисты.
На втором месте по популярности с долей 12% от общего числа объявлений на площадке - группа профессий "Производство, сырьё, с/х". Как поясняют эксперты, после освобождения ряда ниш многие отечественные производители приняли решение о расширении и начали дополнительно увеличивать объёмы производства, из-за чего спрос на специалистов инженерных и рабочих специальностей вырос на треть.
Третье место с долей 8% от общего числа вакансий на платформе заняла группа профессий "Строительство". Специалисты прогнозируют, что высокий спрос на сотрудников строительных специальностей сохранится и в 2023 году. Кроме того, по-прежнему востребованы и специалисты группы профессий "Транспорт, логистика" с долей от общего числа опубликованных на площадке вакансий 7% и "Туризм, рестораны" с долей 4%.
В региональном разрезе в Москве
высокий спрос по доле вакансий отмечается на специалистов группы профессий "Продажи" (10%), "Транспорт, логистика" (8%) и "Строительство" (7%). В Санкт-Петербурге
тоже лидируют продажи (11%), на втором месте — "Строительство" и "Производство, сырьё, с/х" (по 9%), замыкают тройку транспорт и логистика (8%). Наибольшая доля вакансий в группе профессий "Производство, сырьё, с/х" наблюдается в крупнейших промышленных регионах страны: Набережные Челны
(32%), Ульяновск
(20%), Киров
(17%), Ижевск
(16%). Сотрудников в сфере торговли чаще искали в Туле
(с долей 16%), Оренбурге
(15%), Ставрополе
и Казани
(по 14%).