https://ria.ru/20230113/pulkovo-1844591732.html
В "Пулково" самолет начал скользить на рулежной дорожке и не смог вылететь
В "Пулково" самолет начал скользить на рулежной дорожке и не смог вылететь - РИА Новости, 13.01.2023
В "Пулково" самолет начал скользить на рулежной дорожке и не смог вылететь
Самолет рейса "Санкт-Петербург - Мурманск" в аэропорту "Пулково" из-за сложных метеоусловий начал скользить по рулежной дорожке перед взлетом, в настоящее время РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:23
2023-01-13T12:23
2023-01-13T14:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Самолет рейса "Санкт-Петербург - Мурманск" в аэропорту "Пулково" из-за сложных метеоусловий начал скользить по рулежной дорожке перед взлетом, в настоящее время рейс отменен, пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Во время руления самолета рейса FV6343 "Санкт-Пулково – Мурманск" из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке, - отметили в пресс-службе. - Скорость воздушного судна была минимальной – девять километров в час". Из-за невозможности продолжения движения, командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач. Людей доставили в аэровокзал на двух перронных автобусах.Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Россия", никто не пострадал. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне после 12.00 мск. Как сообщает ГУМЧС России по Санкт-Петербургу, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",13 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
https://ria.ru/20230113/sheremetevo-1844569103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, санкт-петербург, пулково (аэропорт), россия (авиакомпания)
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Россия (авиакомпания)
12:23 13.01.2023 (обновлено: 14:48 13.01.2023)
В "Пулково" самолет начал скользить на рулежной дорожке и не смог вылететь
Самолет в "Пулково" из-за непогоды начал скользить на рулежной дорожке, рейс отменен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Самолет рейса "Санкт-Петербург - Мурманск" в аэропорту "Пулково" из-за сложных метеоусловий начал скользить по рулежной дорожке перед взлетом, в настоящее время рейс отменен, пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Во время руления самолета рейса FV6343 "Санкт-Пулково – Мурманск" из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке, - отметили в пресс-службе. - Скорость воздушного судна была минимальной – девять километров в час".
Из-за невозможности продолжения движения, командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач. Людей доставили в аэровокзал на двух перронных автобусах.
Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Россия", никто не пострадал. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне после 12.00 мск.
Как сообщает ГУМЧС России по Санкт-Петербургу, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",13 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.