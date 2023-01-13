https://ria.ru/20230113/pulkovo-1844591732.html

В "Пулково" самолет начал скользить на рулежной дорожке и не смог вылететь

В "Пулково" самолет начал скользить на рулежной дорожке и не смог вылететь - РИА Новости, 13.01.2023

В "Пулково" самолет начал скользить на рулежной дорожке и не смог вылететь

Самолет рейса "Санкт-Петербург - Мурманск" в аэропорту "Пулково" из-за сложных метеоусловий начал скользить по рулежной дорожке перед взлетом, в настоящее время РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:23

2023-01-13T12:23

2023-01-13T14:48

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

россия (авиакомпания)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150747/05/1507470529_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_5f3502a58e754e5693201957cb12befb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Самолет рейса "Санкт-Петербург - Мурманск" в аэропорту "Пулково" из-за сложных метеоусловий начал скользить по рулежной дорожке перед взлетом, в настоящее время рейс отменен, пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Во время руления самолета рейса FV6343 "Санкт-Пулково – Мурманск" из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке, - отметили в пресс-службе. - Скорость воздушного судна была минимальной – девять километров в час". Из-за невозможности продолжения движения, командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач. Людей доставили в аэровокзал на двух перронных автобусах.Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Россия", никто не пострадал. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне после 12.00 мск. Как сообщает ГУМЧС России по Санкт-Петербургу, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",13 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20230113/sheremetevo-1844569103.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, санкт-петербург, пулково (аэропорт), россия (авиакомпания)