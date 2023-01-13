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Американцы ожидают военный переворот

Американцы ожидают военный переворот - РИА Новости, 13.01.2023

Американцы ожидают военный переворот

В последнее время политические издания в США переполнены тревожными статьями о недопустимости политизации армии и ее участия в разборках внутри страны. Пишут... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:12

авторы

сша

дональд трамп

марк милли

джо байден

афганистан

китай

министерство обороны сша

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В последнее время политические издания в США переполнены тревожными статьями о недопустимости политизации армии и ее участия в разборках внутри страны. Пишут журналисты, выступают эксперты, хмурят лоб аналитики.Интересно, что раньше эта тема была жестко табуирована. В американском инфополе даже намека не могло проскочить на то, что военные захотят внезапно качнуть режим и посадить в Белый дом своего кандидата. Но сегодня игра пошла в открытую.Первыми тему подняли сами военные. В сентябре к общественности обратились сразу восемь экс-министров обороны США вместе с пятью бывшими председателями Объединенного комитета начальников штабов. В своем открытом письме они отметили небывалый уровень напряжения в отношениях между армией и обществом, призвали военных оставаться над политической схваткой, не вмешиваться в выборы, исполнять приказы, отданные гражданским начальством, и вообще не рыпаться.Всего в письме целых 16 пунктов. Среди них есть очень любопытные. Например, десятый пункт: "Избранные (и назначенные) гражданские чиновники имеют право быть неправыми, <…> то есть отдавать приказы, которые впоследствии окажутся ошибочными". Следом за ним идет пункт 11: "От военных требуется исполнять даже те приказы, в мудрости которых они сомневаются".Заметно, что эта указивка сочинялась в преддверии промежуточных выборов и представители Демпартии (избранные и назначенные) всерьез побаивались, что им может прилететь от военных за их шалости с подсчетом голосов.Однако, когда выборы прошли, тема брожения в рядах американской армии отнюдь не заглохла. Призывы к военным не поддаваться на пропаганду политиков и исполнять приказы, "в мудрости которых они сомневаются," звучат сегодня из каждого утюга. Вот, например, свежее откровение из Foreign Affairs: "Стражи республики. Только внепартийная армия может защитить американскую демократию".Многие десятилетия, пока США развивались экстенсивно — в том числе за счет военных интервенций, американская армия действительно была выключена из политики. Сегодня, когда логика капиталистического развития привела к тому, что местный олигархат принялся пожирать собственную страну, все стало сложнее.Самый очевидный пример того, что руководство армии в грош не ставит Верховного главнокомандующего, дал Марк Милли — нынешний председатель Объединенного комитета начальников штабов. В январе 2021 года, накануне ухода Трампа из Белого дома, генерал приказал офицерам, отвечающим за пуск ядерных ракет: в случае если они получат приказ от президента, сначала доложить ему, а уж он сам решит, что делать дальше. При этом никакого права голоса в решении о пуске ракет Милли не имел. Это была прерогатива исключительно Верховного главнокомандующего Дональда Трампа.Более того, Милли тогда еще позвонил своему китайскому коллеге — начальнику Объединенного штаба Центрального военного совета Ли Цзочэну — и сказал, что если получит приказ о пуске ракет, то сначала наберет его и предупредит. Это притом что официально Китай назначен главным стратегическим противником США.Республиканцы тогда много кричали, что это в чистом виде госизмена, однако ничего не добились. Трамп был вынужден уйти, а Марк Милли по-прежнему процветает на своем посту.Однако нельзя сказать, что американская армия играет полностью на стороне Демократической партии. Да, генералы и вся верхушка по большей части сплелись с демократами во взаимовыгодных объятиях. Однако честолюбивые полковники, которым нет никакого хода наверх, с интересом прислушиваются к республиканцам. Высокопоставленные отставники публично поддерживают Трампа и его кандидатов.Надо учитывать еще и объективный кризис в армии США. Вербовочный план за прошлый год был выполнен всего наполовину. Таких плохих показателей в стране не было более полувека. Есть большие претензии к рекрутам по состоянию здоровья — лишь 23 процента из них соответствуют армейским нормативам. Существует любопытное объяснение того, почему в армии США такое распространение получил "вокизм" с его озабоченностью правами меньшинств, инвалидов, психически больных людей. Дело в том, что именно так и выглядит сегодня большинство рекрутов — это представители самых обездоленных слоев цветного населения, люди с лишним весом, диабетом, психическими проблемами, в том числе склонностью к гомосексуализму и трансвестизму. Они идут в армию за бесплатной медициной и возможностью дальнейшего бесплатного обучения в университете.Демократы делают вид, что так и надо, — и выпускают все новые правила по поддержке меньшинств в армии. Республиканцы хотели бы это изменить — и тем самым привлекают сердца многих неравнодушных офицеров.Республиканские политики на чем свет ругают американских генералов, намекая нижним чинам, что карьерные возможности для них откроются, только если из Белого дома вынесут представителя Демпартии. Тогда они смогут не только вырасти по службе, но и создать "армию здорового человека" — без одноногих чернокожих лесбиянок.Особенно обостряются эти кампании сразу после какого-нибудь эпичного поражения. Бегство из Афганистана было в этом смысле бесценным подарком для республиканцев. "Переоцененные лузеры", "свора тупиц и младенцев" — честил тогда американских генералов Дональд Трамп. Патриоты в армии были с ним полностью согласны. Поражение в Афганистане ознаменовалось широкими выступлениями отставных военных против Джо Байдена и требованиями к главкомверху уйти в отставку и не позориться.Публично критиковать командование позволили себе даже действующие военные — это нечто небывалое для США. Подполковник морской пехоты Стюарт Шеллер за серию твитов о бездарном бегстве из Кабула попал под суд, был уволен, однако сразу стал кумиром рассерженных патриотов.Сегодня республиканцы не просто агитируют военных. Культовый губернатор Флориды Рон Десантис взял и организовал "Гвардию штата Флорида" — добровольческое объединение вооруженных огнестрелом жителей штата с боевым опытом. Вот там нет никакого "вокизма", никаких сюсюканий с меньшинствами. В гвардию охотно идут добровольцы.В республиканских штатах организуют свои милиции, привлекают к сотрудничеству парамилитарные организации. У демократов готовы к бою свои вооруженные группировки — антифа, BLM.Не забудем и про частные военные компании. Создатель легендарных ЧВК Blackwater и Academi Эрик Принс, например, тесно дружит и сотрудничает с Дональдом Трампом.Плюс к этому существуют вооруженные подразделения, которые охраняют американских олигархов. По легенде, миллиардеры нанимают отставных военных, чтобы засесть в бункере и подготовиться к концу света. Однако конец света все не наступает, а хорошо натренированные ребята с боевым опытом вот они — наготове.Когда может рвануть вся эта гремучая смесь? Высокопоставленные военные полагают, что идеальным моментом для переворота и последующего вооруженного восстания могут стать президентские выборы 2024 года. С учетом масштаба фальсификаций это вполне реально. Людям действительно надоело пассивно наблюдать за махинациями демократов, умудряющихся каждый раз выигрывать выборы вопреки воле большинства народа.Нарратив про генералов-предателей находит широкую поддержку в американских народных массах. Рассерженные патриоты требуют прекратить эпическое воровство Пентагона, нарочито идиотскую политику поощрения меньшинств и "вновь сделать армию великой". Естественный ужас вызывает и перспектива того, что Верховным главнокомандующим вновь окажется дряхлый и невменяемый Джо Байден.Поэтому американцы путча ждут и к нему готовятся. Сорок процентов жителей страны готовы военный переворот поддержать. Среди республиканцев таких людей больше половины.На этом месте читатели обычно спрашивают: что нам Гекуба? Какая разница, будет ли в Штатах военный переворот? И так давно понятно, что никакой демократии там нет, это обычная банановая республика на максималках.Однако вопрос о путче в США имеет к нам самое непосредственное отношение. Дело в том, что выборов там вполне могут и не дождаться. Поводом для волнений среди американских военных традиционно становятся болезненные и унизительные поражения на поле боя. Тут сразу начинаются призывы всех свергнуть, судить и посадить. Местные патриоты задумчиво поглаживают свои стволы.Это объясняет, почему Вашингтон такой мертвой хваткой вцепился сегодня в Украину. Да, для России этот конфликт однозначно экзистенциален. Но для Штатов ставки тоже предельно высоки. Второго Афганистана там могут не выдержать.

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афганистан

китай

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