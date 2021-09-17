https://ria.ru/20210917/prezident-1750386701.html

Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку

Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку - РИА Новости, 17.09.2021

Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку

В январе этого года законно избранный президент США не контролировал американское ядерное оружие. Эту сенсационную новость принес нам знатный расследователь —... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:01

авторы

сша

джо байден

министерство обороны сша

билл клинтон

дональд трамп

марк милли

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В январе этого года законно избранный президент США не контролировал американское ядерное оружие. Эту сенсационную новость принес нам знатный расследователь — он еще полвека назад устроил "Уотергейт" президенту Никсону — Боб Вудворд. В своей только что вышедшей книге "Риск" ("Peril") 78-летний патриарх журналистики процитировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Тот сказал ему, что после событий 6 января так боялся, что Трамп перед уходом устроит какую-нибудь заварушку, что изменил алгоритм принятия решений о нанесении ядерного удара.Натурально, тема такая взрывоопасная, что Милли описывает ситуацию очень уклончиво, эзоповым языком. Однако что он сделал, понять нетрудно. По закону президент США отдает приказ о запуске ядерных ракет после консультаций с военачальниками, прежде всего с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Голос военных исключительно совещательный. Но Милли предупредил офицеров о том, что любые приказы Трампа в этой области должны сначала докладываться ему, а уж он решит, что делать дальше.Мало этого. Ничего не сказав Трампу, генерал Милли позвонил своему китайскому коллеге — начальнику Объединенного штаба Центрального военного совета Ли Цзочэну — и сказал тому не волноваться, если вдруг что. Буквально: "Я вам позвоню, генерал Ли, если мы соберемся напасть. Это не будет сюрпризом".Сейчас республиканцы и демократы бурно спорят, являлся ли этот звоночек актом государственной измены или нет.Спойлер: являлся. Однако в системе государственного управления США на самом высшем уровне все запуталось уже так, что демократы криком кричат "вы не понимаете, это другое!" — и многие им даже верят.Стала ли ситуация лучше с приходом Байдена? Да ничего подобного. Буквально только что верховного главнокомандующего США пригласили в конгресс, чтобы задать ему вопросы об Афганистане. Однако у Байдена нашлись другие дела. За него перед конгрессменами отдувался госсекретарь Блинкен, абсолютно не владеющий ситуацией."А кто у нас вообще за все отвечает? Кто принимает решения?" — спросил его сенатор Риш. Он напомнил Блинкену, что накануне президента отрубили от эфира прямо на полуслове, в разгар встречи с должностными лицами по поводу пожаров в Калифорнии. "Он же как марионетка, — заметил сенатор. — Он слова не может сказать, чтобы кто-то в Белом доме его сразу не отключил". Ладно бы все это происходило в какой-нибудь банановой республике с армией из нескольких сот раздолбаев. Ну действительно, забавно, если начальник ее генштаба позвонит другану из генштаба страны-противника и скажет: "Ну ты это, ты не волнуйся, если что, бро. Я тебя наберу, пока мы не бахнули".Но ведь Соединенные штаты — это абсолютный чемпион мира по запасам обычного, ядерного, биологического и химического оружия. Чудаковатого вида пожилой джентльмен, которого то и дело отключают от эфира, командует армией, считающейся самой мощной в мире.Тем более что военная машина США находится сейчас в процессе интересной трансформации. Некоторые аналитики считают, что бегство из Афганистана и внезапный отказ США от военной поддержки Саудовской Аравии совершенно не случайны. Это завершение бессмысленной и всем надоевшей "войны с международным терроризмом", которая выродилась в какую-то борьбу нанайских мальчиков, и попытка воплотить куда более масштабную программу международной агрессии.По информации корпорации Rand, еще в 2014 году в Пентагоне начали обсуждать некий загадочный план под названием "Третье восстановление" (The Third Offset). Он подразумевал, что главным военным противником США будут примерно равные по силам державы — Китай и Россия. Победа над ними должна была обеспечить Америке гегемонию в новом, мультиполярном мире.Всю мелочовку типа Афганистана или Ирака предполагалось забыть, а усилия сконцентрировать против сверхдержав. Для этого армия должна была стать супертехнологичной. Роботы, искусственный интеллект, космические технологии, кибервойска — вот это вот все.Почему "Третье восстановление"? Имелось в виду, что первый раз армия США пережила технологическое перерождение после бездарно проигранной Корейской войны. Второй технологический рывок случился после поражения во Вьетнаме. Третье восстановление было запланировано на период после неизбежного проигрыша в войне с терроризмом.Идея не сразу нашла поддержку. Однако в 2018 году, уже при Трампе была принята стратегия национальной обороны. Главными противниками США в ней были назначены именно Китай и Россия, а основным театром будущих военных действий — акватория Индийского и Тихого океанов."Третье восстановление" — это вам, конечно, не за талибами по пустыне гоняться. Другая стратегия, другое вооружение, другие деньги. При Трампе бюджет Пентагона взлетел выше 700 миллиардов долларов. Байден в 2022 году запланировал отдать военным 753 миллиарда. Причем больше ста миллиардов уйдет флагману военных новых технологий — управлению перспективных исследований Минобороны США. Более 10,4 миллиарда получат кибервойска.Интересно, что в этом планов громадье огромная роль принадлежит искусственному интеллекту. Владелец Google Эрик Шмидт, хозяин Palantir Питер Тиль и другие цифровые олигархи давно и успешно продают Пентагону свои наработки.Другое дело, как они работают. Тот же искусственный интеллект не раз ошибался просто эпически. В 2003 году, например, в начале Иракской войны американские ракеты "Пэтриот", запущенные без участия человека, сбили по ошибке сначала британский, а потом американский истребители. Летчики погибли.Совсем недавно система раннего оповещения дала сигнал ложной тревоги на американской базе Рамштайн в Германии. В Балтийском море в это время шли учения российского ВМФ. Компьютер принял учебные запуски ракет за реальные.Тем не менее американские партнеры вовсю планируют применять искусственный интеллект в области ядерного вооружения. Причем в такой чувствительной области, как принятие решения о запуске.Американские оборонные издания, та же корпорация Rand напечатали уже дюжины сценариев, в которых описано, как может ошибиться компьютер при опознании угрозы и принятии решения. Например, его может сбить с толку необычное атмосферное явление. Компьютер примет его за ракеты противников и запустит навстречу свои ракеты. Противник отреагирует уже реальным запуском. Добро пожаловать в апокалипсис.Однако идея становится все более популярной. Невольно кажется, что искусственный интеллект нужен американским партнерам исключительно как дымовая завеса. Кто отдал приказ о запуске ракет? Да вот он, компьютер. Он просто ошибся. Ну, как сходят с ума компьютеры в американских фильмах — от "Космической одиссеи" до "Интерстеллара". И никакой ответственности ни на ком. Не потащишь же компьютер в Нюрнберг.Посмотрите, какой образцово-показательный бедлам царит в американской элите. Плохо ориентирующийся в пространстве президент. Вечно исчезающая куда-то в самый нужный момент вице-президент. Откровенно беспомощный госсекретарь.Военные? Ну вот генерал Марк Милли очень увлекается идеей насаждать в американской армии разнообразие и мультикультурализм. Он покровительствует трансгендерам и лицам с неопределенной сексуальной ориентацией. Достаточно посмотреть ролик, рекламирующий службу в американской армии, чтобы с Милли все стало ясно. Да, он еще чуть что китайцам звонит, предупреждает о запусках.Демонстративно слабая элита. Странные военные фрики. "Кто у нас за все отвечает?!" Поневоле хочется передать командование искусственному интеллекту. А потом любое решение, принятое неведомыми олигархами из "глубинного государства", списать на ошибку компьютера.Сколько шума поднимали американские партнеры в 1990-е, когда бывшие республики отделялись от СССР. Сколько было прогнозов о распространении, краже, контрабанде ядерного оружия. И ни один из них не сбылся. Советская цивилизация с честью выдержала свой последний экзамен: сохранила ядерное оружие и обеспечила полную безопасность для всех.Отношение американцев к своим ракетам иначе как наплевательским не назовешь. На фоне новостей невольно вспоминается Билл Клинтон, умудрившийся вообще потерять коды для запуска ракет. Их потом долго искали.Если американская элита демонстрирует такой интеллект, то где гарантия, что их искусственный интеллект будет работать лучше? Наверное, международному сообществу пора обратить внимание на тот кошмар, который творится с ядерной кнопкой в США. Взять под международный контроль их арсеналы, что ли? Россия могла бы помочь, кстати.

https://ria.ru/20210915/tramp-1750125610.html

https://ria.ru/20210914/bayden-1749997156.html

https://ria.ru/20210916/auukus-1750249716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/blinken-1750063403.html

https://ria.ru/20210915/trump-1750095314.html

https://ria.ru/20210915/biden-1750098722.html

сша

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Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, сша, джо байден, министерство обороны сша, билл клинтон, дональд трамп, марк милли