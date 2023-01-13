Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой
Суд запретил приближаться к лошадям петербуржцу, из-за которого пострадали три человека
Лошади. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения предполагаемому виновнику инцидента с побежавшими в толпу лошадьми: ему, среди прочего, запрещено приближаться к этим животным ближе чем на 10 метров, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Второго января испуганные лошади, запряженные в карету, побежали в толпу людей на Дворцовой площади, когда их попытался оседлать неизвестный. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Уголовное дело завели по статье "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". В среду, 11 января, полицейские задержали предполагаемого виновника ЧП, сообщал городской главк МВД. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Ленинградской области Роман Максимов, проживающий в Санкт-Петербурге и работающий механиком.
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Как уточняет судебная пресс-служба, Максимов запрыгнул на одну из лошадей и стал подгонять ее ударами ног по бокам и командой "вперед", это спровоцировало "лошадей к движению вместе с гужевой повозкой в сторону массового скопления людей". Обвинение ему не предъявлялось.
Следствие ходатайствовало перед судом об избрании Максимову меры пресечения в виде запрета определенных действий.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Максимову запрет определённых действий на весь период предварительного следствия. Максимову запрещено… посещать места проведения культурно-массовых мероприятий…, управлять транспортными средствами – гужевыми повозками…, находиться в непосредственной близости от лошадей на расстоянии не менее 10 метров", - говорится в сообщении.
Также мужчина не имеет права пользоваться мобильным телефоном и интернетом, принимать и отправлять почту и общаться с участниками производства по уголовному делу, заключает пресс-служба судов Петербурга.
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