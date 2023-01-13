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Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой - РИА Новости, 13.01.2023
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Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой
Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой - РИА Новости, 13.01.2023
Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой
Райсуд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения предполагаемому виновнику инцидента с побежавшими в толпу лошадьми: ему, среди прочего, запрещено приближаться... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:44
2023-01-13T18:44
животные
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
лошади
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения предполагаемому виновнику инцидента с побежавшими в толпу лошадьми: ему, среди прочего, запрещено приближаться к этим животным ближе чем на 10 метров, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Второго января испуганные лошади, запряженные в карету, побежали в толпу людей на Дворцовой площади, когда их попытался оседлать неизвестный. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Уголовное дело завели по статье "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". В среду, 11 января, полицейские задержали предполагаемого виновника ЧП, сообщал городской главк МВД. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Ленинградской области Роман Максимов, проживающий в Санкт-Петербурге и работающий механиком. Как уточняет судебная пресс-служба, Максимов запрыгнул на одну из лошадей и стал подгонять ее ударами ног по бокам и командой "вперед", это спровоцировало "лошадей к движению вместе с гужевой повозкой в сторону массового скопления людей". Обвинение ему не предъявлялось. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании Максимову меры пресечения в виде запрета определенных действий. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Максимову запрет определённых действий на весь период предварительного следствия. Максимову запрещено… посещать места проведения культурно-массовых мероприятий…, управлять транспортными средствами – гужевыми повозками…, находиться в непосредственной близости от лошадей на расстоянии не менее 10 метров", - говорится в сообщении. Также мужчина не имеет права пользоваться мобильным телефоном и интернетом, принимать и отправлять почту и общаться с участниками производства по уголовному делу, заключает пресс-служба судов Петербурга.
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животные, происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, лошади
Животные, Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, лошади
18:44 13.01.2023
 
Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой

Суд запретил приближаться к лошадям петербуржцу, из-за которого пострадали три человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЛошади
Лошади - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения предполагаемому виновнику инцидента с побежавшими в толпу лошадьми: ему, среди прочего, запрещено приближаться к этим животным ближе чем на 10 метров, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Второго января испуганные лошади, запряженные в карету, побежали в толпу людей на Дворцовой площади, когда их попытался оседлать неизвестный. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Уголовное дело завели по статье "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". В среду, 11 января, полицейские задержали предполагаемого виновника ЧП, сообщал городской главк МВД. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Ленинградской области Роман Максимов, проживающий в Санкт-Петербурге и работающий механиком.
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Как уточняет судебная пресс-служба, Максимов запрыгнул на одну из лошадей и стал подгонять ее ударами ног по бокам и командой "вперед", это спровоцировало "лошадей к движению вместе с гужевой повозкой в сторону массового скопления людей". Обвинение ему не предъявлялось.
Следствие ходатайствовало перед судом об избрании Максимову меры пресечения в виде запрета определенных действий.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Максимову запрет определённых действий на весь период предварительного следствия. Максимову запрещено… посещать места проведения культурно-массовых мероприятий…, управлять транспортными средствами – гужевыми повозками…, находиться в непосредственной близости от лошадей на расстоянии не менее 10 метров", - говорится в сообщении.
Также мужчина не имеет права пользоваться мобильным телефоном и интернетом, принимать и отправлять почту и общаться с участниками производства по уголовному делу, заключает пресс-служба судов Петербурга.
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