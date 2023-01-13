https://ria.ru/20230113/loshadi-1844723859.html

Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой

Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой - РИА Новости, 13.01.2023

Суд запретил петербуржцу приближаться к лошадям из-за инцидента с каретой

Райсуд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения предполагаемому виновнику инцидента с побежавшими в толпу лошадьми: ему, среди прочего, запрещено приближаться... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:44

2023-01-13T18:44

2023-01-13T18:44

животные

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

лошади

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения предполагаемому виновнику инцидента с побежавшими в толпу лошадьми: ему, среди прочего, запрещено приближаться к этим животным ближе чем на 10 метров, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Второго января испуганные лошади, запряженные в карету, побежали в толпу людей на Дворцовой площади, когда их попытался оседлать неизвестный. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Уголовное дело завели по статье "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". В среду, 11 января, полицейские задержали предполагаемого виновника ЧП, сообщал городской главк МВД. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Ленинградской области Роман Максимов, проживающий в Санкт-Петербурге и работающий механиком. Как уточняет судебная пресс-служба, Максимов запрыгнул на одну из лошадей и стал подгонять ее ударами ног по бокам и командой "вперед", это спровоцировало "лошадей к движению вместе с гужевой повозкой в сторону массового скопления людей". Обвинение ему не предъявлялось. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании Максимову меры пресечения в виде запрета определенных действий. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Максимову запрет определённых действий на весь период предварительного следствия. Максимову запрещено… посещать места проведения культурно-массовых мероприятий…, управлять транспортными средствами – гужевыми повозками…, находиться в непосредственной близости от лошадей на расстоянии не менее 10 метров", - говорится в сообщении. Также мужчина не имеет права пользоваться мобильным телефоном и интернетом, принимать и отправлять почту и общаться с участниками производства по уголовному делу, заключает пресс-служба судов Петербурга.

https://ria.ru/20221227/rebenok-1841642786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

животные, происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, лошади