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Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 13.01.2023
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Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 13.01.2023
Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Россия приложит все усилия для освобождения арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:39
2023-01-13T15:27
валентина матвиенко
россия
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
марат касем
латвия
медиа - общество
в мире
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия приложит все усилия для освобождения арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Тем, кто не придерживается методички, просто грубо затыкают рот. Один из последних примеров — задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, чьего немедленного освобождения мы требуем и будем прилагать все усилия для того, чтобы он был освобожден. Сейчас в наше время журналисты опять оказались на передовой", — сказала она на церемонии награждения победителей конкурса "Совет Федерации — палата регионов", приуроченной ко Дню российской печати. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html
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валентина матвиенко, россия, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, латвия, медиа - общество, в мире
Валентина Матвиенко, Россия, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем, Латвия, Медиа - Общество, В мире
14:39 13.01.2023 (обновлено: 15:27 13.01.2023)
 
Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Матвиенко: Россия приложит все усилия для освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия приложит все усилия для освобождения арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Тем, кто не придерживается методички, просто грубо затыкают рот. Один из последних примеров — задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, чьего немедленного освобождения мы требуем и будем прилагать все усилия для того, чтобы он был освобожден. Сейчас в наше время журналисты опять оказались на передовой", — сказала она на церемонии награждения победителей конкурса "Совет Федерации — палата регионов", приуроченной ко Дню российской печати.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:14
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
Они так могут арестовать любого журналиста. Акция в поддержку Марата Касема
6 января, 17:19
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку КасемаАкция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.
 
Валентина МатвиенкоРоссияЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаМарат КасемЛатвияМедиа - ОбществоВ мире
 
 
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