https://ria.ru/20230113/kasem-1844636010.html

Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 13.01.2023

Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Россия приложит все усилия для освобождения арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:39

2023-01-13T14:39

2023-01-13T15:27

валентина матвиенко

россия

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

марат касем

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медиа - общество

в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия приложит все усилия для освобождения арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Тем, кто не придерживается методички, просто грубо затыкают рот. Один из последних примеров — задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, чьего немедленного освобождения мы требуем и будем прилагать все усилия для того, чтобы он был освобожден. Сейчас в наше время журналисты опять оказались на передовой", — сказала она на церемонии награждения победителей конкурса "Совет Федерации — палата регионов", приуроченной ко Дню российской печати. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.

https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html

https://ria.ru/20230106/kasem-1843289888.html

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валентина матвиенко, россия, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, латвия, медиа - общество, в мире