14:39 13.01.2023 (обновлено: 15:27 13.01.2023)
Матвиенко: Россия требует освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Матвиенко: Россия приложит все усилия для освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия приложит все усилия для освобождения арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Тем, кто не придерживается методички, просто грубо затыкают рот. Один из последних примеров — задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, чьего немедленного освобождения мы требуем и будем прилагать все усилия для того, чтобы он был освобожден. Сейчас в наше время журналисты опять оказались на передовой", — сказала она на церемонии награждения победителей конкурса "Совет Федерации — палата регионов", приуроченной ко Дню российской печати.
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Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в городскую Центральную тюрьму.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и призвал мировую общественность сделать все возможное для его освобождения. По словам Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.
В российском МИД арест Касема сочли местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и политикой террора в отношении инакомыслящих. Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Касема.
6 января, 17:19"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку КасемаАкция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.