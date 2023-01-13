https://ria.ru/20230113/karabakh-1844772141.html
В Карабахе при помощи российских миротворцев восстановили работу интернета
В Карабахе при помощи российских миротворцев восстановили работу интернета - РИА Новости, 13.01.2023
В Карабахе при помощи российских миротворцев восстановили работу интернета
Интернет-связь восстановлена на всей территории Карабаха при содействии российских миротворцев, передает армянское госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T22:42
2023-01-13T22:42
2023-01-13T22:42
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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Интернет-связь восстановлена на всей территории Карабаха при содействии российских миротворцев, передает армянское госагентство "Арменпресс". Интернет в Карабахе пропал с 12 января из-за повреждения единственного кабеля, идущего с территории Армении. "В результате переговоров, проведенных с участием российского миротворческого контингента, специалистам компании "Карабах Телеком" удалось провести на месте соответствующие работы по восстановлению поврежденного участка кабеля. На данный момент интернет-связь восстановлена на всей территории Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.)", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210117/bezhentsy-1593370854.html
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в мире, армения, нагорный карабах, москва
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Москва
В Карабахе при помощи российских миротворцев восстановили работу интернета
Арменпресс: в Карабахе при содействии российских миротворцев восстановили работу интернета