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Биография Сергея Газарова

Биография Сергея Газарова - РИА Новости, 13.01.2023

Биография Сергея Газарова

Актер, режиссер, сценарист и продюсер Сергей Ишханович Газаров родился 13 января 1958 года в Баку (Азербайджан). РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T01:19

2023-01-13T01:19

2023-01-13T01:19

справки

сергей газаров

баку

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Актер, режиссер, сценарист и продюсер Сергей Ишханович Газаров родился 13 января 1958 года в Баку (Азербайджан).В 1980 году окончил актерский факультет Государственного институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС) (мастерская Олега Табакова). После окончания института работал в московском театре "Современник.В 1986-1991 годах входил в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова). В 1985 году в качестве ассистента Табакова участвовал в постановке спектакля "Крыша" Александра Галина. В 1991 году поставил спектакль "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя, за что был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года.В том же году Газаров создал частную кинокомпанию "Никита и Петр", однако она не стала успешной. С 1998 по 2001 год Газаров был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (ныне – Прогресс Сцена Армена Джигарханяна Театра сатиры). 8 декабря 2020 года был назначен художественным руководителем этого театра, где провел масштабный ребрендинг.С 13 октября 2021 года – художественный руководитель Московского академического театра сатиры, который 30 декабря того же года был объединен с театром "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Газаров сотрудничает как режиссер со многими театрами. Так, в 2017 году в театре "Современник" представил спектакль "Амстердам" по пьесе Александра Галина, в 2018 году – постановку "Не становись чужим" по пьесе британского драматурга Гарольда Пинтера. В 2019 году в театре Олега Табакова представил публике новую версию "Ревизора" с Владимиром Машковым в главной роли. Спектакль завоевал главный приз в номинации Союза театральных деятелей "Гвоздь Сезона", а также "Хрустальную Турандот" за лучшую мужскую роль (2020).В 2020 году в театре Олега Табакова Газаров поставил спектакль "Мольер, avec amour" по пьесе "Полоумный Журден" Михаила Булгакова, который стал лауреатом премии "Гвоздь сезона".2021 год в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" ознаменовался появлением премьеры "Балалайкин и Ко" по роману Михаила Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия".В 2022 году первой постановкой Газарова в Театре сатиры стала комедия "Дядя Жорж" по пьесам Антона Чехова "Леший" и "Дядя Ваня". В феврале 2023 года, как ожидается, режиссер представит проект, рассказывающий о Великой Отечественной войне глазами женщин – "Весталка" по пьесе Николая Коляды. Произведение было написано по заказу театра на основе романа уральского писателя Николая Никонова. В кино Газаров дебютировал в 1980 году в драме "Незваный друг".Первую главную роль исполнил в фильме "Выигрыш одинокого коммерсанта" (1984) чилийского режиссера Себастьяна Аларкона, у которого позже исполнил главные роли в фильме-притче "История одной бильярдной команды" (1988), комедиях "Испанская актриса для русского министра" (1990), "Агенты КГБ тоже влюбляются" (1991) и др.Газаров играл в таких известных фильмах и сериалах, как "Родня" (1981), "Такси-блюз" (1990), "Палач" (1990), "Лимита" (1993), "Турецкий гамбит" (2005), "12" (2007), "Доктор Тырса" (2010), "Контригра" (2011), "Под прикрытием" (2012), "Экипаж" (2016) и др.Среди ролей последних лет – киноработы в трагикомедии "Лили" (2018), комедийной мелодраме "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), сериалах "Везет" (2021), "Художник" (2022).Как кинорежиссер дебютировал короткометражным фильмом "Крейзи" (1989). Снял картину "Ревизор" (1996), где также выступил как сценарист и продюсер. В числе других режиссерских работ – сериалы "Империя под ударом" (2000), "Пятый угол" (2001), "Темная лошадка" (2003), "Сыщик Путилин" (2007), "Чужая дочь" (2016).Также Газаров продюсировал фильмы и сериалы "Охотник" (2006), "Русалка" (2007), "Рита" (2010), "Инкассаторы" (2011), "Чужая дочь" (2016) и др.Удостоен премии Союза театральных деятелей (1991) за лучший спектакль года "Ревизор", премии "Золотой орел" (2007) за лучшую мужскую роль в фильме Никиты Михалкова "12" и др. Сергей Газаров был женат на актрисе театра и кино Ирине Метлицкой (1961-1997). От этого брака есть два сына – Никита и Петр.Вторая супруга – Елена, сын Степан.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сергей газаров, баку