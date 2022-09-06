https://ria.ru/20220906/teatr-1814885211.html

Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон

Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон - РИА Новости, 06.09.2022

Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон

Художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров анонсировал планы театра на 99-й сезон. Его открывает праздничная версия спектакля "Где мы?",... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:16

2022-09-06T17:16

2022-09-06T17:27

культура

новости культуры

александр ширвиндт

театр сатиры (москва)

театр

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров анонсировал планы театра на 99-й сезон. Его открывает праздничная версия спектакля "Где мы?", подготовленная специально к 88-летию президента учреждения Александра Ширвиндта.Уже 13 и 27 сентября состоятся премьерные показы постановки Никиты Кобелева "Этот ребенок" по пьесе французского драматурга Жоэля Помра. Она создана в технике вербатим". Драматургическая основа — воспроизведение диалогов обычных людей. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми.На Основной сцене 20-21 октября запланированы показы "Невольниц" Михаила Мокеева по Островскому. В спектакле будут музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.В середине февраля 2023 Газаров представит проект, рассказывающий о Великой Отечественной войне глазами женщин — "Весталка" по пьесе Николая Коляды. Произведение было написано по заказу театра на основе романа уральского писателя Николая Никонова.В планах есть и "Женитьба" Николая Гоголя в постановке Филиппа Гуревича. Петербургский режиссер Роман Габрия представит на Прогресс-сцене спектакль "Крупа и фантик" по пьесе, написанной на основе повести Евгении Мальчуженко в жанре документальной дезинформации о Надежде Крупской и Фанни Каплан.Также Театр Сатиры рассказал о постановках на Малой сцене в новом сезоне, планы на него есть в распоряжении агентства.Уже в ноябре здесь пройдет премьера спектакля "Щелкунчик и Мышиный король" по сказке Эрнста Гофмана. Также планируется постановка по повести Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" в кукольно-теневом сценическом воплощении с элементами цирка.Кроме того, до Нового года театр представит новую интерпретацию "Карлсона" на Основной сцене, а в канун праздника на Прогресс сцене — спектакль "Житие и бытие Ивана Семенова, второгодника и второклассника" Михаила Плутахина.

https://ria.ru/20220906/teatr-1814850839.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театр