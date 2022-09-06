17:16 06.09.2022 (обновлено: 17:27 06.09.2022)
Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон
Театр Сатиры поделился планами на 99-й сезон, его откроет праздничный спектакль "Где мы?"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров анонсировал планы театра на 99-й сезон.
Его открывает праздничная версия спектакля "Где мы?", подготовленная специально к 88-летию президента учреждения Александра Ширвиндта.
Уже 13 и 27 сентября состоятся премьерные показы постановки Никиты Кобелева "Этот ребенок" по пьесе французского драматурга Жоэля Помра. Она создана в технике вербатим". Драматургическая основа — воспроизведение диалогов обычных людей. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми.
На Основной сцене 20-21 октября запланированы показы "Невольниц" Михаила Мокеева по Островскому. В спектакле будут музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.
В середине февраля 2023 Газаров представит проект, рассказывающий о Великой Отечественной войне глазами женщин — "Весталка" по пьесе Николая Коляды. Произведение было написано по заказу театра на основе романа уральского писателя Николая Никонова.
В планах есть и "Женитьба" Николая Гоголя в постановке Филиппа Гуревича. Петербургский режиссер Роман Габрия представит на Прогресс-сцене спектакль "Крупа и фантик" по пьесе, написанной на основе повести Евгении Мальчуженко в жанре документальной дезинформации о Надежде Крупской и Фанни Каплан.
Его открывает праздничная версия спектакля "Где мы?", подготовленная специально к 88-летию президента учреждения Александра Ширвиндта.
Уже 13 и 27 сентября состоятся премьерные показы постановки Никиты Кобелева "Этот ребенок" по пьесе французского драматурга Жоэля Помра. Она создана в технике вербатим". Драматургическая основа — воспроизведение диалогов обычных людей. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми.
На Основной сцене 20-21 октября запланированы показы "Невольниц" Михаила Мокеева по Островскому. В спектакле будут музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.
В середине февраля 2023 Газаров представит проект, рассказывающий о Великой Отечественной войне глазами женщин — "Весталка" по пьесе Николая Коляды. Произведение было написано по заказу театра на основе романа уральского писателя Николая Никонова.
В планах есть и "Женитьба" Николая Гоголя в постановке Филиппа Гуревича. Петербургский режиссер Роман Габрия представит на Прогресс-сцене спектакль "Крупа и фантик" по пьесе, написанной на основе повести Евгении Мальчуженко в жанре документальной дезинформации о Надежде Крупской и Фанни Каплан.
Также Театр Сатиры рассказал о постановках на Малой сцене в новом сезоне, планы на него есть в распоряжении агентства.
"Малая сцена на Спортивной, где когда-то зародился Театр Джигарханяна, станет полноценным Детским театром с репертуаром, рассчитанным на разные возрастные группы", — говорится в документе.
Уже в ноябре здесь пройдет премьера спектакля "Щелкунчик и Мышиный король" по сказке Эрнста Гофмана.
Также планируется постановка по повести Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" в кукольно-теневом сценическом воплощении с элементами цирка.
Кроме того, до Нового года театр представит новую интерпретацию "Карлсона" на Основной сцене, а в канун праздника на Прогресс сцене — спектакль "Житие и бытие Ивана Семенова, второгодника и второклассника" Михаила Плутахина.