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Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон - РИА Новости, 06.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220906/teatr-1814885211.html
Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон
Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон - РИА Новости, 06.09.2022
Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон
Художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров анонсировал планы театра на 99-й сезон. Его открывает праздничная версия спектакля "Где мы?",... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:16
2022-09-06T17:27
культура
новости культуры
александр ширвиндт
театр сатиры (москва)
театр
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров анонсировал планы театра на 99-й сезон. Его открывает праздничная версия спектакля "Где мы?", подготовленная специально к 88-летию президента учреждения Александра Ширвиндта.Уже 13 и 27 сентября состоятся премьерные показы постановки Никиты Кобелева "Этот ребенок" по пьесе французского драматурга Жоэля Помра. Она создана в технике вербатим". Драматургическая основа — воспроизведение диалогов обычных людей. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми.На Основной сцене 20-21 октября запланированы показы "Невольниц" Михаила Мокеева по Островскому. В спектакле будут музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.В середине февраля 2023 Газаров представит проект, рассказывающий о Великой Отечественной войне глазами женщин — "Весталка" по пьесе Николая Коляды. Произведение было написано по заказу театра на основе романа уральского писателя Николая Никонова.В планах есть и "Женитьба" Николая Гоголя в постановке Филиппа Гуревича. Петербургский режиссер Роман Габрия представит на Прогресс-сцене спектакль "Крупа и фантик" по пьесе, написанной на основе повести Евгении Мальчуженко в жанре документальной дезинформации о Надежде Крупской и Фанни Каплан.Также Театр Сатиры рассказал о постановках на Малой сцене в новом сезоне, планы на него есть в распоряжении агентства.Уже в ноябре здесь пройдет премьера спектакля "Щелкунчик и Мышиный король" по сказке Эрнста Гофмана. Также планируется постановка по повести Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" в кукольно-теневом сценическом воплощении с элементами цирка.Кроме того, до Нового года театр представит новую интерпретацию "Карлсона" на Основной сцене, а в канун праздника на Прогресс сцене — спектакль "Житие и бытие Ивана Семенова, второгодника и второклассника" Михаила Плутахина.
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новости культуры, александр ширвиндт, театр сатиры (москва), театр
Культура, Новости культуры, Александр Ширвиндт, Театр сатиры (Москва), Театр
17:16 06.09.2022 (обновлено: 17:27 06.09.2022)
 
Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон

Театр Сатиры поделился планами на 99-й сезон, его откроет праздничный спектакль "Где мы?"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗдание Театра Сатиры в Москве
Здание Театра Сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров анонсировал планы театра на 99-й сезон.

Его открывает праздничная версия спектакля "Где мы?", подготовленная специально к 88-летию президента учреждения Александра Ширвиндта.

Уже 13 и 27 сентября состоятся премьерные показы постановки Никиты Кобелева "Этот ребенок" по пьесе французского драматурга Жоэля Помра. Она создана в технике вербатим". Драматургическая основа — воспроизведение диалогов обычных людей. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми.

На Основной сцене 20-21 октября запланированы показы "Невольниц" Михаила Мокеева по Островскому. В спектакле будут музыкальные номера с оригинальным текстом монологов главных героев, написанные в жанре инди-рока.

В середине февраля 2023 Газаров представит проект, рассказывающий о Великой Отечественной войне глазами женщин — "Весталка" по пьесе Николая Коляды. Произведение было написано по заказу театра на основе романа уральского писателя Николая Никонова.

В планах есть и "Женитьба" Николая Гоголя в постановке Филиппа Гуревича. Петербургский режиссер Роман Габрия представит на Прогресс-сцене спектакль "Крупа и фантик" по пьесе, написанной на основе повести Евгении Мальчуженко в жанре документальной дезинформации о Надежде Крупской и Фанни Каплан.
Также Театр Сатиры рассказал о постановках на Малой сцене в новом сезоне, планы на него есть в распоряжении агентства.
"Малая сцена на Спортивной, где когда-то зародился Театр Джигарханяна, станет полноценным Детским театром с репертуаром, рассчитанным на разные возрастные группы", — говорится в документе.
Уже в ноябре здесь пройдет премьера спектакля "Щелкунчик и Мышиный король" по сказке Эрнста Гофмана.
Также планируется постановка по повести Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" в кукольно-теневом сценическом воплощении с элементами цирка.
Кроме того, до Нового года театр представит новую интерпретацию "Карлсона" на Основной сцене, а в канун праздника на Прогресс сцене — спектакль "Житие и бытие Ивана Семенова, второгодника и второклассника" Михаила Плутахина.
Здание Театра имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 15:50Культура
Театр Вахтангова объявил планы на новый сезон
 
КультураНовости культурыАлександр ШирвиндтТеатр сатиры (Москва)Театр
 
 
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