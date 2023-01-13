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"Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы" - РИА Новости, 13.01.2023
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"Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы"
"Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы" - РИА Новости, 13.01.2023
"Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы"
Польша пообещала подарить Киеву танки. При этом сама активно вооружается. Эксперты считают Варшаву одним из бенефициаров конфликта на Украине. О том, в чем... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:00
2023-01-13T12:10
польша
нато
германия
украина
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Польша пообещала подарить Киеву танки. При этом сама активно вооружается. Эксперты считают Варшаву одним из бенефициаров конфликта на Украине. О том, в чем польская выгода, — в материале РИА Новости.Не в ущерб себеВаршава отправила Киеву 240 оставшихся с социалистических времен Т-72, танки PT-91 Twardy, советские РСЗО БМ-21, САУ Krab. На три миллиарда евро — это 0,5 процента польского ВВП. Более самоотверженными в поддержке Зеленского оказались только Эстония и Латвия, не пожалевшие 1,1 и 0,93 процента ВВП соответственно. Но абсолютные показатели, конечно, несопоставимы.Из потраченных Варшавой денег более половины приходится именно на военные поставки — 1,8 миллиарда. Однако Польша слабее не станет: помогают союзники, прежде всего США. Так, на прошлой неделе Министерство национальной обороны отчиталось о закупке 116 танков Abrams. Украине же отдадут лишь одну роту "Леопардов" — 10-12 машин.Это позволяет Варшаве потеснить Берлин и стать главным защитником Европы от "российской угрозы". Заявления Шольца о том, что Германия намерена выступить гарантом региональной безопасности, разбиваются о неподготовленность бундесвера.Выяснилось, что значительная часть немецкой военной техники непригодна к активному использованию — например, большинство БМП Puma и САУ PzH 2000. Аналогичные проблемы у ВВС: не хватает ударных вертолетов "Тигр", многоцелевых вертолетов NH-90 и даже устаревших бомбардировщиков "Торнадо".Сказывается и "снарядный голод" из-за поставок Украине. Более того, из-за нехватки энергоресурсов, которыми обеспечивала Россия, военная промышленность не может нарастить темпы производства до требуемого уровня. Польша же с подобными проблемами не сталкивалась.Курс на ЗападВаршаву активно поддерживают — причем давно. Еще с 1989-го Польша взяла курс на сближение с Вашингтоном. Этому способствовали относительно безболезненные — как минимум в сравнении с бывшими советскими республиками — экономические трансформации.Про НАТО, правда, тогда речи не шло. Политики уверяли, что присоединение к системе безопасности Евросоюза — это максимум. Однако в 1999-м Польша вступила в Североатлантический блок.С тех пор это "восточный фланг НАТО". В стране пять баз альянса и еще полтора десятка американских. Пентагон планирует открыть еще две.Милитаризация по-польскиК началу 1990-х Польша обладала 400-тысячной армией с большим парком советской техники: около 700 Т-72, сотни бронетранспортеров, десятки вертолетов Ми-2, Ми-8 и Ми-24.Постепенно вооруженные силы сокращались — до 120 тысяч человек к 2013-му. Во многом этому способствовал переход на контрактный тип службы.Параллельно армию модернизировали. Часть советской техники отправили на склады, заменив более современными моделями. К тем Т-72, что остались на вооружении, добавили две с лишним сотни PT-91 Twardy — это местная модификация советской машины. А немного позже — почти 250 Leopard 2 в различных модификациях и три десятка "Абрамсов".Обновлялся и парк самоходной артиллерии — в первую очередь за счет выпускаемых в Польше 155-миллиметровых гаубиц AHS Krab.Также Варшава активно закупала американские самолеты: к 2020 году ее авиапарк насчитывал около 50 F-16. Тогда же договорились о приобретении 32 новейших F-35.В прошлом году польские власти нашли нового поставщика — Южную Корею. С Сеулом подписали контракты на огромное количество техники:Но закупками решили не ограничиваться. В марте президент Анджей Дуда подписал закон "Об обороне отечества", по которому военные расходы с 2023-го должны составлять не менее трех процентов ВВП. Помимо этого, увеличат и численность армии — вдвое, до 300 тысяч человек. Двести пятьдесят из них будут профессиональными военными, а еще 50 тысяч — бойцами теробороны.Станет больше и резервистов. Эта мера наделала много шума, весной власти хотят призвать до 200 тысяч граждан."Превращение в новую Германию с точки зрения защиты от "российской угрозы" — процесс небыстрый, а вот решение о призыве — вполне конкретное мероприятие, которое легче реализовать, — убежден доктор военных наук Константин Сивков. — Все это делают для того, чтобы под видом учений ввести войска на Западную Украину".Такая милитаризация позволяет Польше не только усиливать собственную безопасность, но и претендовать на роль "щита Европы", которая раньше принадлежала Германии. Если Варшаве это удастся, то за военными "бонусами" последуют и политические, что окончательно изменит расклад сил на континенте.
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польша, нато, германия, украина
Польша, НАТО, Германия, Украина
08:00 13.01.2023 (обновлено: 12:10 13.01.2023)
 

"Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы"

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Польша пообещала подарить Киеву танки. При этом сама активно вооружается. Эксперты считают Варшаву одним из бенефициаров конфликта на Украине. О том, в чем польская выгода, — в материале РИА Новости.

Не в ущерб себе

Варшава отправила Киеву 240 оставшихся с социалистических времен Т-72, танки PT-91 Twardy, советские РСЗО БМ-21, САУ Krab. На три миллиарда евро — это 0,5 процента польского ВВП. Более самоотверженными в поддержке Зеленского оказались только Эстония и Латвия, не пожалевшие 1,1 и 0,93 процента ВВП соответственно. Но абсолютные показатели, конечно, несопоставимы.
Из потраченных Варшавой денег более половины приходится именно на военные поставки — 1,8 миллиарда. Однако Польша слабее не станет: помогают союзники, прежде всего США. Так, на прошлой неделе Министерство национальной обороны отчиталось о закупке 116 танков Abrams. Украине же отдадут лишь одну роту "Леопардов" — 10-12 машин.
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки Leopard во время совместных учений НАТО
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки Leopard во время совместных учений НАТО
Это позволяет Варшаве потеснить Берлин и стать главным защитником Европы от "российской угрозы". Заявления Шольца о том, что Германия намерена выступить гарантом региональной безопасности, разбиваются о неподготовленность бундесвера.
Выяснилось, что значительная часть немецкой военной техники непригодна к активному использованию — например, большинство БМП Puma и САУ PzH 2000. Аналогичные проблемы у ВВС: не хватает ударных вертолетов "Тигр", многоцелевых вертолетов NH-90 и даже устаревших бомбардировщиков "Торнадо".
Сказывается и "снарядный голод" из-за поставок Украине. Более того, из-за нехватки энергоресурсов, которыми обеспечивала Россия, военная промышленность не может нарастить темпы производства до требуемого уровня. Польша же с подобными проблемами не сталкивалась.
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Курс на Запад

Варшаву активно поддерживают — причем давно. Еще с 1989-го Польша взяла курс на сближение с Вашингтоном. Этому способствовали относительно безболезненные — как минимум в сравнении с бывшими советскими республиками — экономические трансформации.
Про НАТО, правда, тогда речи не шло. Политики уверяли, что присоединение к системе безопасности Евросоюза — это максимум. Однако в 1999-м Польша вступила в Североатлантический блок.
С тех пор это "восточный фланг НАТО". В стране пять баз альянса и еще полтора десятка американских. Пентагон планирует открыть еще две.
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Милитаризация по-польски

К началу 1990-х Польша обладала 400-тысячной армией с большим парком советской техники: около 700 Т-72, сотни бронетранспортеров, десятки вертолетов Ми-2, Ми-8 и Ми-24.
Постепенно вооруженные силы сокращались — до 120 тысяч человек к 2013-му. Во многом этому способствовал переход на контрактный тип службы.
Параллельно армию модернизировали. Часть советской техники отправили на склады, заменив более современными моделями. К тем Т-72, что остались на вооружении, добавили две с лишним сотни PT-91 Twardy — это местная модификация советской машины. А немного позже — почти 250 Leopard 2 в различных модификациях и три десятка "Абрамсов".
© Фото : Public DomainПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Public Domain
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
Обновлялся и парк самоходной артиллерии — в первую очередь за счет выпускаемых в Польше 155-миллиметровых гаубиц AHS Krab.
Также Варшава активно закупала американские самолеты: к 2020 году ее авиапарк насчитывал около 50 F-16. Тогда же договорились о приобретении 32 новейших F-35.
В прошлом году польские власти нашли нового поставщика — Южную Корею. С Сеулом подписали контракты на огромное количество техники:
  • одна тысяча танков К2 Black Panther;
  • более 600 гаубиц К9;
  • три эскадрильи истребителей FA-50.
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces / Южнокорейский танк K2 Black Panther
Южнокорейский танк K2 Black Panther - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces /
Южнокорейский танк K2 Black Panther
Но закупками решили не ограничиваться. В марте президент Анджей Дуда подписал закон "Об обороне отечества", по которому военные расходы с 2023-го должны составлять не менее трех процентов ВВП. Помимо этого, увеличат и численность армии — вдвое, до 300 тысяч человек. Двести пятьдесят из них будут профессиональными военными, а еще 50 тысяч — бойцами теробороны.
Станет больше и резервистов. Эта мера наделала много шума, весной власти хотят призвать до 200 тысяч граждан.
"Превращение в новую Германию с точки зрения защиты от "российской угрозы" — процесс небыстрый, а вот решение о призыве — вполне конкретное мероприятие, которое легче реализовать, — убежден доктор военных наук Константин Сивков. — Все это делают для того, чтобы под видом учений ввести войска на Западную Украину".
Такая милитаризация позволяет Польше не только усиливать собственную безопасность, но и претендовать на роль "щита Европы", которая раньше принадлежала Германии. Если Варшаве это удастся, то за военными "бонусами" последуют и политические, что окончательно изменит расклад сил на континенте.
 
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