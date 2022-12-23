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Бундесвер допустил отказ от БМП Puma из-за поломки всех машин
Бундесвер допустил отказ от БМП Puma из-за поломки всех машин - РИА Новости, 23.12.2022
Бундесвер допустил отказ от БМП Puma из-за поломки всех машин
После сообщений о выходе из строя всех находящихся на вооружении бундесвера БМП типа Puma, глава министерства обороны Кристиан Ламбрехт не исключила полного... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:54
2022-12-23T19:54
2022-12-23T19:54
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. После сообщений о выходе из строя всех находящихся на вооружении бундесвера БМП типа Puma, глава министерства обороны Кристиан Ламбрехт не исключила полного отказа от дальнейших заказов на производство данного типа боевых машин. "Ввиду этих сбоев я ничего не исключаю. Теперь промышленность обязана показать, можно ли продолжить этот проект, и если да, то как", — сказала Ламбрехт в интервью Welt am Sonntag. Все дальнейшие выплаты оборонным концернам приостановлены до дальнейшего уведомления, подчеркнула она. Ранее сообщалось, что все 18 стоящих на вооружении бундесвер бронемашин за восемь дней отработки стрельбы вышли из строя, а некоторые из них загорелись.
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в мире
Бундесвер допустил отказ от БМП Puma из-за поломки всех машин
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт допустила отказ от БМП Puma после поломки всех машин в армии