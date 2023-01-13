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Полиция Южной Кореи представила результаты расследования давки в Итхэвоне - РИА Новости, 13.01.2023
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Полиция Южной Кореи представила результаты расследования давки в Итхэвоне
Полиция Южной Кореи представила результаты расследования давки в Итхэвоне - РИА Новости, 13.01.2023
Полиция Южной Кореи представила результаты расследования давки в Итхэвоне
Полиция Южной Кореи передала в прокуратуру результаты расследования смертельной давки в сеульском районе Итхэвон, которая произошла на Хэллоуин в прошедшем... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:42
2023-01-13T20:42
в мире
юн сок ель
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Полиция Южной Кореи передала в прокуратуру результаты расследования смертельной давки в сеульском районе Итхэвон, которая произошла на Хэллоуин в прошедшем году, обвинения в профессиональной халатности со смертельным исходом и по другим статьям были выдвинуты 23 официальным лицам, передает агентство Рёнхап. Давка произошла на Хэллоуин 29 октября в районе Итхэвон, куда пришло около 100 тысяч человек. В результате погибло 159 человек, включая иностранных граждан. Специальная следственная группа из 501 полицейского приступила к работе 1 ноября. Проверке были подвергнуты местные власти района, полиция, пожарные службы и другие учреждения округа Ёнсан, где находится Итхэвон. Следственная группа пришла к выводу, что ни одно из ведомств не предприняло надлежащих мер по спасению граждан в чрезвычайной ситуации, что привело к большому числу погибших. Обвинения в профессиональной халатности, повлекшей смерть, с заключением под стражу были выдвинуты главе района Ёнсан Пак Хи Ён, уволенному с поста начальника полиции Ёнсана Ли Им Чжэ. Арестовали также и четырех сотрудников местной полиции, одному из них, бывшему сотруднику Сеульского столичного полицейского управления (SMPA), предъявлены обвинения в удалении внутренних отчетов, предупреждающих о большой плотности толпы в районе на Хэллоуин и возможности несчастного случая. Без заключения под стражу обвинения выдвинуты главе SMPA и еще двум сотрудникам управления, отвечавшим за мониторинг чрезвычайных ситуаций, начальнику местной пожарной службы, главе общественного центра здравоохранения района Ёнсан, начальнику станции метро Итхэвон. Всего обвинения предъявлены 23 чиновникам. После передачи дел в прокуратуру будет проведено дальнейшее расследование. Оппозиционная Объединенная демократическая партия требовала от президента страны Юн Сок Ёля уволить министра внутренних дел Ли Сан Мина в качестве меры ответственности за произошедшую давку, но правительство отказалось, а полиция решила не привлекать к ответственности каких-либо должностных лиц из министерства внутренних дел, городского правительства Сеула или Национального полицейского управления, придя к выводу, что эти органы юридически не несут ответственности за контроль над толпой. Оппозиционные партии же заявили, что расследование в целом было попыткой вышестоящих чиновников "отрезать хвост", отмечая, что глава МВД, мэр Сеула или глава полиции не только не были вызваны на допрос, но и даже не давали письменных показаний. Партии заявляют, что в ходе парламентского расследования трагедии, был "явно" установлен факт пренебрежения обязанностями и халатности министра внутренних дел Ли Сан Мина. Оппозиция требует создания специальной группы в прокуратуре и соответствующего расследования.
https://ria.ru/20230101/davka-1842721238.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, сеул
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул
20:42 13.01.2023
 
Полиция Южной Кореи представила результаты расследования давки в Итхэвоне

Полиция Южной Кореи передала прокуратуре результаты расследования давки в Итхэвоне

© РИА Новости / Андрей ОльфертРаботники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле
Работники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Андрей Ольферт
Работники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Полиция Южной Кореи передала в прокуратуру результаты расследования смертельной давки в сеульском районе Итхэвон, которая произошла на Хэллоуин в прошедшем году, обвинения в профессиональной халатности со смертельным исходом и по другим статьям были выдвинуты 23 официальным лицам, передает агентство Рёнхап.
Давка произошла на Хэллоуин 29 октября в районе Итхэвон, куда пришло около 100 тысяч человек. В результате погибло 159 человек, включая иностранных граждан. Специальная следственная группа из 501 полицейского приступила к работе 1 ноября. Проверке были подвергнуты местные власти района, полиция, пожарные службы и другие учреждения округа Ёнсан, где находится Итхэвон. Следственная группа пришла к выводу, что ни одно из ведомств не предприняло надлежащих мер по спасению граждан в чрезвычайной ситуации, что привело к большому числу погибших.
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Обвинения в профессиональной халатности, повлекшей смерть, с заключением под стражу были выдвинуты главе района Ёнсан Пак Хи Ён, уволенному с поста начальника полиции Ёнсана Ли Им Чжэ. Арестовали также и четырех сотрудников местной полиции, одному из них, бывшему сотруднику Сеульского столичного полицейского управления (SMPA), предъявлены обвинения в удалении внутренних отчетов, предупреждающих о большой плотности толпы в районе на Хэллоуин и возможности несчастного случая.
Без заключения под стражу обвинения выдвинуты главе SMPA и еще двум сотрудникам управления, отвечавшим за мониторинг чрезвычайных ситуаций, начальнику местной пожарной службы, главе общественного центра здравоохранения района Ёнсан, начальнику станции метро Итхэвон.
Всего обвинения предъявлены 23 чиновникам. После передачи дел в прокуратуру будет проведено дальнейшее расследование.
Оппозиционная Объединенная демократическая партия требовала от президента страны Юн Сок Ёля уволить министра внутренних дел Ли Сан Мина в качестве меры ответственности за произошедшую давку, но правительство отказалось, а полиция решила не привлекать к ответственности каких-либо должностных лиц из министерства внутренних дел, городского правительства Сеула или Национального полицейского управления, придя к выводу, что эти органы юридически не несут ответственности за контроль над толпой.
Оппозиционные партии же заявили, что расследование в целом было попыткой вышестоящих чиновников "отрезать хвост", отмечая, что глава МВД, мэр Сеула или глава полиции не только не были вызваны на допрос, но и даже не давали письменных показаний. Партии заявляют, что в ходе парламентского расследования трагедии, был "явно" установлен факт пренебрежения обязанностями и халатности министра внутренних дел Ли Сан Мина. Оппозиция требует создания специальной группы в прокуратуре и соответствующего расследования.
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