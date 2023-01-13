https://ria.ru/20230113/armeniya-1844677918.html

В Ереване заявили, что Армения не должна стать антироссийским плацдармом

В Ереване заявили, что Армения не должна стать антироссийским плацдармом - РИА Новости, 13.01.2023

В Ереване заявили, что Армения не должна стать антироссийским плацдармом

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян заявила, что республика не должна становиться "антироссийским плацдармом". РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:16

2023-01-13T16:16

2023-01-13T16:16

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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян заявила, что республика не должна становиться "антироссийским плацдармом". По ее словам, безопасность 120 тысяч армян, находящихся в блокаде в Карабахе, обеспечивают менее 3 тысяч российских миротворцев. Их мало, и это понимают те, кто посещал Карабах после ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня. "Поэтому Армения должна развивать отношения с традиционными союзниками, а также искать новых, но Армения не может превратиться в антироссийский плацдарм", - написала Варданян в соцсетях. Среди армянских политиков в последнее время участились критические высказывания в адрес российских миротворцев. В частности, премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором в Карабахе, это заявление было сделано несмотря на усилия российской стороны по его разблокировке. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи, но "ситуация очень непростая". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора, нужно найти решение, приемлемое для всех сторон. По ее словам, Россия намерена заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20230112/armeniya-1844356271.html

https://ria.ru/20230110/armeniya-1843895266.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия