https://ria.ru/20230112/zaes-1844380969.html

В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной

В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной - РИА Новости, 12.01.2023

В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной

В Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС как тревожную из-за продолжающихся обстрелов объекта со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:33

2023-01-12T13:33

2023-01-12T14:19

специальная военная операция на украине

украина

в мире

сергей шойгу

россия

энергодар

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС как тревожную из-за продолжающихся обстрелов объекта со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, по-прежнему тревожно, по-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы", — сказал он.Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал визит на Украину на следующей неделе. Он также рассчитывает посетить Россию. Песков отметил, что встречи с Гросси нет в графике Владимира Путина, однако при необходимости и при наличии соответствующего запроса переговоры возможны, в том числе по телефону. В свою очередь, как заявил постпред Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, российская сторона исходит из того, что Гросси обсудит с украинскими властями создание зоны ядерной безопасности на АЭС.Запорожская атомная станция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать станцию.

https://ria.ru/20221226/rosatom-1841264845.html

украина

россия

энергодар

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украина, в мире, сергей шойгу, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ