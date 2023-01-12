Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/zaes-1844380969.html
В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной
В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной - РИА Новости, 12.01.2023
В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной
В Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС как тревожную из-за продолжающихся обстрелов объекта со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:33
2023-01-12T14:19
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей шойгу
россия
энергодар
запорожская аэс
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС как тревожную из-за продолжающихся обстрелов объекта со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, по-прежнему тревожно, по-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы", — сказал он.Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал визит на Украину на следующей неделе. Он также рассчитывает посетить Россию. Песков отметил, что встречи с Гросси нет в графике Владимира Путина, однако при необходимости и при наличии соответствующего запроса переговоры возможны, в том числе по телефону. В свою очередь, как заявил постпред Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, российская сторона исходит из того, что Гросси обсудит с украинскими властями создание зоны ядерной безопасности на АЭС.Запорожская атомная станция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать станцию.
https://ria.ru/20221226/rosatom-1841264845.html
украина
россия
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, сергей шойгу, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Шойгу, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
13:33 12.01.2023 (обновлено: 14:19 12.01.2023)
 
В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной

Песков назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС как тревожную из-за продолжающихся обстрелов объекта со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, по-прежнему тревожно, по-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы", — сказал он.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал визит на Украину на следующей неделе. Он также рассчитывает посетить Россию. Песков отметил, что встречи с Гросси нет в графике Владимира Путина, однако при необходимости и при наличии соответствующего запроса переговоры возможны, в том числе по телефону.
В свою очередь, как заявил постпред Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, российская сторона исходит из того, что Гросси обсудит с украинскими властями создание зоны ядерной безопасности на АЭС.
Запорожская атомная станция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать станцию.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 01:33
"Росатом" принял меры по повышению надежности Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСергей ШойгуРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала