13:33 12.01.2023 (обновлено: 14:19 12.01.2023)
В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной
Песков назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной из-за обстрелов со стороны ВСУ
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Кремле оценивают ситуацию вокруг Запорожской АЭС как тревожную из-за продолжающихся обстрелов объекта со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, по-прежнему тревожно, по-прежнему украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы", — сказал он.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал визит на Украину на следующей неделе. Он также рассчитывает посетить Россию. Песков отметил, что встречи с Гросси нет в графике Владимира Путина, однако при необходимости и при наличии соответствующего запроса переговоры возможны, в том числе по телефону.
В свою очередь, как заявил постпред Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, российская сторона исходит из того, что Гросси обсудит с украинскими властями создание зоны ядерной безопасности на АЭС.
Запорожская атомная станция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта 2022 года она находится под контролем российских военных.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать станцию.
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