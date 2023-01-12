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У Путина в графике пока нет встречи с Гросси, сообщил Песков - РИА Новости, 12.01.2023
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У Путина в графике пока нет встречи с Гросси, сообщил Песков
У Путина в графике пока нет встречи с Гросси, сообщил Песков - РИА Новости, 12.01.2023
У Путина в графике пока нет встречи с Гросси, сообщил Песков
В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:36
2023-01-12T14:07
владимир путин
рафаэль гросси
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается господина Гросси, то пока никаких встреч в графике нет, собственно, я хочу напомнить, что в Питере они встречались и условились при необходимости продолжать диалог, поэтому, если будет необходимость, если будет соответствующий запрос, то, собственно, не исключая телефонного контакта и встречи, если действительно будет нужно и возможно. Потому что все-таки основным собеседником господина Гросси является "Росатом", господин Лихачев, министерство иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в графике президента РФ встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Ранее в четверг постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва исходит из того, что в ходе визита на Украину главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на следующей неделе будет обсуждаться идея создания защитной зоны на Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230112/zaes-1844380969.html
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владимир путин, рафаэль гросси, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:36 12.01.2023 (обновлено: 14:07 12.01.2023)
 
У Путина в графике пока нет встречи с Гросси, сообщил Песков

Песков сообщил, что у Путина в графике пока нет встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается господина Гросси, то пока никаких встреч в графике нет, собственно, я хочу напомнить, что в Питере они встречались и условились при необходимости продолжать диалог, поэтому, если будет необходимость, если будет соответствующий запрос, то, собственно, не исключая телефонного контакта и встречи, если действительно будет нужно и возможно. Потому что все-таки основным собеседником господина Гросси является "Росатом", господин Лихачев, министерство иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в графике президента РФ встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 13:33Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной
Ранее в четверг постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва исходит из того, что в ходе визита на Украину главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на следующей неделе будет обсуждаться идея создания защитной зоны на Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 07:51Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили о подготовке Киева к форсированию Днепра
 
Владимир ПутинРафаэль ГроссиДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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