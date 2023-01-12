https://ria.ru/20230112/vozrast-1844297711.html

В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года

В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года - РИА Новости, 12.01.2023

В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года

Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, сначала необходимо принять законодательную базу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:57

2023-01-12T09:57

2023-01-12T09:57

общество

россия

юрий швыткин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, сначала необходимо принять законодательную базу, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР). Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет. "Я думаю, что да. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году", - сказал Швыткин.

https://ria.ru/20230111/vyezd-1844083479.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, юрий швыткин, госдума рф, единая россия