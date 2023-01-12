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В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года - РИА Новости, 12.01.2023
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В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года
В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года - РИА Новости, 12.01.2023
В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года
Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, сначала необходимо принять законодательную базу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:57
2023-01-12T09:57
общество
россия
юрий швыткин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, сначала необходимо принять законодательную базу, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР). Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет. "Я думаю, что да. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году", - сказал Швыткин.
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общество, россия, юрий швыткин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Юрий Швыткин, Госдума РФ, Единая Россия
09:57 12.01.2023
 
В Госдуме не исключили повышение призывного возраста до конца года

Депутат Швыткин: увеличение призывного возраста до 21 года может произойти в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Призывники перед отправкой на службу . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, сначала необходимо принять законодательную базу, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР).
Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет.
"Я думаю, что да. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году", - сказал Швыткин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 12:07
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